'April' llega este jueves a la Cinemateca de Otoño de El Puerto

Este jueves 20 de noviembre continúa la programación de la Cinemateca de Otoño en los Cines ArtEsiete Bahía Platinum del Parque Comercial Bahía Mar con la proyección de 'April', el segundo largometraje de la cineasta georgiana Dea Kulumbegashvili.

El concejal de Cultura, Enrique Iglesias, recuerda que la sesión comenzará a las 20:00 horas y que la entrada será gratuita para los primeros 70 espectadores que recojan su invitación, acercando así el cine a todos los públicos y reforzando la apuesta cultural del municipio. La película se proyectará en versión original con subtítulos en castellano. Las invitaciones podrán recogerse en la entrada de los Cines desde media hora antes del inicio.

Tras sorprender al mundo con su impactante ópera prima Beginning (2020), la cineasta Dea Kulumbegashvili regresa con 'April', un retrato psicológico y onírico que sigue a una ginecóloga acusada de negligencia mientras realiza abortos clandestinos. La película explora la sexualidad femenina, el papel de la mujer en la Georgia rural y las consecuencias personales y profesionales de asumir responsabilidades éticas en entornos hostiles. Coproducida por Luca Guadagnino, la historia se centra en Nina, ginecóloga obstetra en el único hospital de una pequeña ciudad, que vive dedicada por completo a su juramento hipocrático. Cuando un recién nacido muere pocos segundos después del parto, es acusada de mala praxis. Bajo investigación, cada aspecto de su vida —personal y profesional— queda expuesto al escrutinio público. Aun así, Nina sigue ejerciendo con firmeza, dispuesta a asumir lo que otros no se atreven.

La próxima semana la Cinemateca de Otoño organizada por la Concejalía de Cultura continuará con la proyección del clásico francés 'A nuestros amores' (1984), dirigido por Maurice Pialat.