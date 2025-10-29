Apemsa acomete mejoras en el caudal y la presión del suministro de agua en la Angelita Alta, en El Puerto

En estos días se lleva a cabo por parte de la empresa de aguas Apemsa una actuación de mejora en la red de abastecimiento municipal que va a permitir el aumento en el caudal y la presión de suministro en la zona residencial de La Angelita Alta, lo que supone una mejora en la calidad del suministro a unas 969 viviendas.

El presidente de Apemsa y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha indicado que se trata de una importante mejora en la eficiencia de la red de abastecimiento en respuesta a las peticiones ciudadanas.

Hasta ahora, el abastecimiento a esta zona era directo desde los depósitos de La Belleza, situados en una cota muy cercana a estas viviendas, por lo que la presión de suministro era muy escasa, en torno a 1 kg/cm2 (“1 kilo”), lo que obligaba a los usuarios del servicio a disponer de instalaciones de elevación de la presión en sus edificios.

La actuación realizada ha consistido en la ejecución de una nueva conexión para el suministro a la zona, a una conducción que conocemos como “red arterial”, en diámetro 450 mm, y que va a permitir que el sector disponga de una presión de servicio de entre 3,5 y 4,0 “kilos”, lo que supone una mejora en las condiciones de suministro y en la calidad del servicio prestado y va a permitir a las comunidades ajustar sus grupos de presión, con el consiguiente ahorro de energía eléctrica.

Las viviendas afectadas son las situadas en las calles Juan Ignacio Varela Gilabert; Carretera de Sanlúcar; Carmen Valenzuela; Luis Suárez Rodríguez; Tren de Rota; Av. de Sanlúcar; Serafín Álvarez Campana y La Angelita.

"Estamos comprometidos con la mejora continua y la satisfacción de nuestros ciudadanos", ha subrayado el presidente. "Estas mejoras son el resultado de nuestro esfuerzo por implementar nuevas tecnologías y procesos que nos permitan ofrecer un mejor servicio al usuario".

La puesta en marcha de la nueva conexión se realizará hasta este miércoles 29 de octubre. En ningún momento estos trabajos van a afectar al suministro de agua de los vecinos afectados, señalan desde Apemsa.