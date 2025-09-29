La APBC dice que la propiedad de Puerto Sherry se encarga de revisar anualmente las instalaciones acústicas de los chiringuitos

El director de Gestión Portuaria de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha enviado un escrito al ciudadano que denunció recientemente ante la Junta los excesos de ruido de los chiringuitos de Puerto Sherry, que también se dirigió poco después a la APBC como encargada de la concesión de estos establecimientos.

En relación a este escrito, que llegó a la APBC el 24 de septiembre, el director del departamento de gestión del organismo portuario explica que "la puesta a disposición del dominio público portuario se realiza en régimen de autorización administrativa, de conformidad con lo dimanado del art. 75 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, siendo responsabilidad de sus titulares la obtención de cuantos permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que sean exigidos por otras disposiciones legales, conforme establece el art. 73 de la citada Ley de Puertos, no reuniendo este organismo competencia en materia de legislación acústica".

No obstante, se le indica a este ciudadano que "mediante escrito de fecha 23 de septiembre, Marina Puerto de Santa María, S.A. traslada que realiza anualmente una revisión técnica de cada una de las instalaciones acústicas y de los equipos limitadores-controladores instalados en los quioscos. Señala que en el marco de esta revisión se verifica el correcto funcionamiento de los dispositivos y se revisan los límites sonoros programados en los equipos y se comprueba su coincidencia con los valores autorizados en la licencia acústica otorgada a cada local, concluyendo que estas comprobaciones garantizan que los niveles de emisión permitidos están correctamente establecidos dentro del sistema y permiten un control eficaz, trazable y legal de las emisiones acústicas".

Por otra parte, la directora gerente del distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha remitido también un escrito a este ciudadano, en respuesta a su denuncia ante Salud y Consumo, señalando que "se ha procedido a trasladar su denuncia a la administracion competente, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, por ser los hechos denunciados de su competencia, con el fin de que procedan a tomar las medidas oportunas".

De esta manera, la pelota vuelve a estar en el tejado del Ayuntamiento ante un problema relacionado con el ruido, sin que se reconozcan de manera clara la responsabilidad de cada departamento municipal en esta materia.