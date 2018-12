Alumnos de Carmen Morales se alzan como ganadores del concurso 'Vive tu sueño'

La bailaora y profesora de flamenco portuense Carmen Morales está que no cabe en sí de la alegría. Y el motivo no es para menos. El grupo 'Los Jartibles' -apelativo con el que se denominan a sí mismos sus alumnos más mayores- han quedado los primeros de toda Andalucía en el concurso Vive tu sueño. "Estamos muy contentos, tanto ellos como yo", declara Carmen Morales. "A pesar de la alegría seguimos trabajando. No podemos quedarnos quieto".

Ahora la próxima meta es el mes de marzo cuando Jie Chen, Jara Morales, Pili Ganaza, Lucía Sánchez, Paloma Espinar, Álvaro Pérez y Pablo Lores se presenten a la modalidad nacional de este mismo concurso, que tendrá lugar en Madrid. En esta ocasión unas guajiras les han permitido alzarse con el premio pero, por el momento, no saben si dentro de tres meses se presentarán en la capital con otra coreografía. En este punto hay que destacar el gran esfuerzo y la gran capacidad que tiene el grupo ya que, con apenas tres ensayos de hora y media a la semana, estos chicos de entre 15 y 20 años son capaces de sacar a la vez varias coreografías. A la que defenderán dentro de varios meses en Madrid se le une la final del concurso de Ciudad de La Línea, también en Marzo. "Y no nos podemos olvidar de los los villancicos" recuerda Carmen.

Por el momento mientras ellos disfrutan de su premio, continúan trabajando y ensayando. Al fin de cuentas para ellos no es un trabajo ni una obligación. Para ellos bailar es su vida.