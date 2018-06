Los alumnos de Infantil del Menesteo solucionan los problemas de la ciudad

Dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Lo que está claro es que, como mínimo, se puede decir que son sinceros. Al menos así se mostraron ayer los alumnos de infantil del CEIP Menesteo durante el encuentro que mantuvieron con el alcalde David de la Encina y con Ana María Arias, concejala de Educación, donde les comentaron lo que más y menos les gustaba de la ciudad. Durante el acto, que tuvo lugar en el propio centro, tanto el alcalde como la concejala respondieron a las cuestiones que los más pequeños del colegio, desde los 3 a los 5 años, les fueron planteando espontáneamente.

En el caso de Martín quiso saber cuánto tiempo tardarían en disponer de un nuevo portero para el colegio, ya que este curso pasado no han tenido. "Estamos trabajando en ello", le aseguraron los dos ediles. Por su parte Mauro también aprovechó la oportunidad para comentar que hace algunos días vio como unos niños mayores se colaban en el colegio por la tarde saltando la valla. "Se lo comentaremos a la Policía Local para que pase más por aquí durante las tardes", contestó el alcalde. "Y digo yo ¿no sería más fácil poner una cámaras de seguridad?", preguntaba con total naturalidad Lucas, otro alumno de Infantil que, en este caso, también fue uno de los encargados de dar la bienvenida. No obstante estas no fueron las únicas cuestiones a las que se tuvieron que enfrentar los dos ediles ya que el resto de alumnos también preguntaron el por qué de otros asuntos que atañen a la ciudad, más allá de su colegio. "¿Por qué hay muchas paredes que están pintadas?", "¿Por qué hay cacas de perro por la calle?, ¿Por qué no se arreglan las casas que están feas y abandonadas".

En concreto estas valoraciones, tan divertidas y simpáticas, han sido la última actividad de Conociendo nuestra ciudad, el programa desarrollado en este centro y que tenía como objetivo que los alumnos de estos tres cursos de Infantil conocieran la ciudad (monumentos, personajes célebres, plaza y parques, parajes naturales, flora y fauna, gastronomía y fiestas); así como que identificaran tanto lo positivo como lo negativo de la misma. Para conseguir esto los alumnos han realizado durante este tercer trimestre un estudio de la ciudad, a través de distintas actividades y excursiones, como por ejemplo la visita teatralizada al Castillo de San Marcos o la salida al parque de Los Toruños. "Han trabajado muchísimo durante este trimestre, con la colaboración increíble tanto del colegio como de las profesoras de Infantil", explicaba Lara de la Torre, madre delegada de Infantil. Así mismo, aparte de la visita de las autoridades, todas las conclusiones del alumnado han sido expuestas en una exhibición (situada en la entrada del colegio), donde se pueden apreciar los trabajos manuales en los que los niños han recogido los elementos más típicos de la ciudad. "Es excelente la labor que se está realizando, no sólo a nivel de contenido de los libros, sino de formación en valores", declaraba De la Encina.