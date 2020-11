El alumbrado navideño de El Puerto se encenderá el 4 de diciembre

Este año será especial, de eso no cabe duda, y no podremos festejar las Navidades tal y como estamos acostumbrados, pero al menos el espíritu navideño no faltará en las calles de la mano de un alumbrado extraordinario que se comenzará a instalar en los próximos días.

El concejal de Fiestas, David Calleja, explica que la adjudicataria del contrato, Iluminaciones Ximénez, ya está en El Puerto para realizar los preparativos necesarios, de manera que el alumbrado pueda encenderse en el puente de diciembre, en concreto el viernes 4.

Este año se ha destinado para este fin un presupuesto de aproximadamente 140.000 euros, unos 20.000 euros más que el pasado año, pero como quiere aclarar Calleja "hay que tener en cuenta que el presupuesto anual de la Concejalía para alumbrado de fiestas asciende a 270.000 euros, que no se van a gastar, por lo que al final estamos gastando mucho menos dinero que otros años". También recuerda el edil que esta partida no se puede destinar a otro fin, ni siquiera a otros gastos de la propia Concejalía, sin hacer antes una modificación presupuestaria.

El concejal de Fiestas destaca además que prácticamente todos los ayuntamientos de la Bahía han incrementado este año el gasto en alumbrado navideño, en parte por ayudar a un sector que también está pasando serias dificultades y del que dependen muchos puestos de trabajo. "El presupuesto de las luces navideñas de El Puerto es en realidad de los más cortos de la Bahía", insiste.

Calleja añade además en que es necesario insuflar un poco de ánimo al sector el comercio y la hostelería, que tan mal lo están pasando con estas restricciones, y al menos tratar de que la Navidad y un poco de alegría lleguen a las calles y a estos negocios.

En cuanto a las zonas que recibirán el alumbrado, se amplían a puntos como Valdelagrana o Vistahermosa, mientras que Crevillet también contará con detalles destacados. El gran árbol no se instalará este año en la plaza de la Herrería -que también tendrá otro detalle importante- sino en otro enclave que el edil aún no quiere desvelar.

En total habrá cinco puntos decorativos especiales distribuidos por la ciudad, de manera que sirvan como puntos de encuentros o para la realización de fotografías.

Precisamente esta semana David Calleja se ha reunido con una representación de la junta directiva del CCA para ir cerrando los preparativos que relacionan a las concejalías de Comercio y Fiestas y el citado colectivo con la Campaña de Navidad.

El presidente del CCA, Miguel Ángel Moreno, ha destacado la importancia del alumbrado de Navidad, afirmando que “no es solo un elemento dinamizador para el comercio o un refuerzo de imagen e identidad para la ciudad, sino que supone también un elemento que genera ilusión y alegría para quien pasea por las calles”, enfatizando que "esta Navidad necesitamos mucha alegría e ilusión”.