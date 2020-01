El alumbrado extraordinario del Carnaval “será nuevo y no heredado del de Navidad”

El alumbrado extraordinario de Carnaval “será nuevo y no heredado de la Navidad por primera vez en más de una década”. Así lo anuncia el concejal de Fiestas, David Calleja, quien recuerda que “siempre se reivindica la importancia de todas las fiestas” y enfatiza que “el Carnaval necesita más empuje y atención, debido a que perdió su esplendor hace ya muchos años”, por lo que su intención es la de “recuperar todos los detalles que sean necesarios para llamar atención de portuenses y visitantes”. En esa línea Calleja considera que “disfrutar de un alumbrado en la calle con motivos carnavalescos ex profeso constituirá un nuevo aliciente”. El edil considera que de esta forma “no se volverá a ver las calles con el mismo alumbrado que las ha decorado durante un mes, cuando la realidad es que una fiesta no tiene que ver con la otra y carece de atractivo encontrarse motivos ya conocidos”.

Calleja indica que, utilizando el lema pensado para la presente edición, ‘Un palacio en Carnaval’, lema que inspira el cartel que está pintando Luis González Rey, calles como Luna, Misericordia, Plaza de la Herrería o Jesús de los Milagros, entre otras, presentarán motivos de máscaras mientras que Micaela Aramburu los lucirá de lámparas.

El edil, que valora el alumbrado extraordinario de Navidad como “un éxito”, entiende que “la iluminación es una de las claves para lograr una de las fiestas más multitudinarias de los últimos años, pues muchos portuenses bajarán al centro para contemplar la nueva decoración, la fiesta se disfrutará en mayor medida y, a la par, se beneficiará la actividad comercial”.

El edil afirma que “haremos realidad el sueño de contar con un Carnaval mejor gracias también al concurso de coquineras, que este año reunirá a muchísimos más participantes que en las ediciones anteriores”.