Germán Beardo asegura que"liberó" a la concejala de Urbanismo de votar en la moción sobre la finca Los Naranjos

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha asegurado que la ruptura de la disciplina de voto en el pleno ordinario de este miércoles por parte de la concejala Danuxia Enciso se realizó con su visto bueno, ya que fue el propio alcalde quien "la liberó de votar algo que no sabe si puede cumplir como delegada de Urbanismo".

Según ha señalado el primer edil por medio del gabinete de prensa municipal, Danuxia Enciso "ya había dicho que se abstenía", durante la sesión plenaria, "y aunque tras el debate se decidió votar sí", el propio alcalde afirma que "la liberó de votar", no apareciendo en la pantalla el voto correspondiente a su escaño al no accionar la concejala el pulsador.

En este sentido, al finalizar el punto Germán Beardo y Danuxia Enciso, se reunieron con los vecinos de Los Naranjos-Pinar de Coig "para ratificarles su compromiso de que el equipo de Gobierno hará todo lo posible y más ante este nuevo reto de elaborar un nuevo Plan General para dar cabida a todos los portuenses que necesitan esta herramienta urbanística, y para ir de la mano con la Junta para que ambas administraciones demos por fin con una solución real a los problemas de cada vecino de Los Naranjos-Pinar de Coig". El alcalde subrayó que esto se hará "cumpliendo la legalidad y buscando la mejor opción en cada caso", para lo cual "ha dado indicaciones personalmente a Urbanismo para que el equipo redactor del Plan General solucione esta reclamación histórica de una vez por todas".

Por su parte, la Plataforma de Vecinos Los Naranjos-Pinar de Coig, presentes en la sesión plenaria, ha mostrado su agradecimiento "por el apoyo mostrado por los políticos que hicieron suya la moción que se presentó al Pleno Municipal, así como al equipo de gobierno, que se sumo a la misma".

Los vecinos han afirmado no obstante en un comunicado que "lamentamos el arrebato de soberbia que manifestó la concejala de Urbanismo y sus varios intentos de querer desviar la atención del problema que nos llevó a ese Pleno, intentando culpar al grupo ecologista local en principio y posteriormente al equipo de trabajo dirigido por González Fustegueras de no haberse llevado a cabo la redelimitación que ya venía reflejada en el Inventario de Parcelaciones en Suelo no Urbanizable de Andalucía, en 2005 y 2022, que se había aprobado en Pleno Municipal el 3 de marzo de 2011 y trasladado el acuerdo a la consejera, obviando también que el jefe de Planeamiento Local había reconocido en la única reunión mantenida con este y la Plataforma, en presencia de un concejal de la oposición, que no existía ningún informe desfavorable para que en 2011 no se hubiese redelimitado la propiedad privada Los Naranjos-Pinar de Coig".

Los comuneros aseguran que en la charla informal que mantuvo el alcalde con los representantes de la Plataforma al concluir el punto de pleno, "se comprometió a tener cuantas reuniones fueran necesarias para subsanar el problema de esta copropiedad indivisa, teniendo que llamar al orden en dos ocasiones a la concejal Enciso, ya que entraba en contradicción constante con el informe de la Consejería de Fomento, Infrestructuras y Ordenación del Territorio y la reivindicación vecinal, que no es otra que se les dé una solución a este problema con la redelimitación, negociación, permuta, o expropiación como establece el Plan de 1992".