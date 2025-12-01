Adelante El Puerto denuncia que los Presupuestos de la Junta para 2026 “vuelven a olvidar por completo a nuestra ciudad"

La formación andalucista de izquierdas exige a la Junta inversiones urgentes en educación, vivienda, sanidad y patrimonio histórico y que Germán Beardo abandone “la sumisión política” ante su partido, el PP

Una imagen del colegio público La Florida, dobnde se necesita personal para el alumnado con necesidades especiales.
Adelante El Puerto ha denunciado públicamente que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 vuelven a dejar sin inversiones directas a la ciudad, “ignorando necesidades básicas y urgentes que llevan años reclamándose desde los centros educativos, los barrios, el tejido social y las propias familias portuenses”.

Pese a que El Puerto es uno de los municipios más poblados de la provincia y uno de los motores económicos de la Bahía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha decidido, una vez más, “mirar hacia otro lado” y no destinar ni una sola partida nominativa que responda a los problemas reales de la ciudad.

Desde Adelante El Puerto han considerado que este abandono presupuestario es “injustificable" y exigen una rectificación inmediata. “No es aceptable que año tras año El Puerto quede fuera de las prioridades de la Junta mientras nuestros servicios públicos se deterioran y nuestras infraestructuras se quedan obsoletas”, lamenta la formación andalucista de izquierdas.

“La ciudad arrastra urgencias educativas, sanitarias y sociales que deberían estar recogidas en este presupuesto y que, sin embargo, vuelven a quedar fuera”. Por ello, Adelante El Puerto ha exigido que los Presupuestos de la Junta incorporen inversiones concretas y urgentes para la ciudad, empezando por la reapertura del CEIP El Vaporcito y de la guardería municipal, cerrados sin alternativa y dejando a decenas de familias sin recursos educativos públicos; así como la eliminación inmediata de los barracones del CEIP Marqués de Santa Cruz, donde alumnado y profesorado continúan dando clase en condiciones indignas. Asimismo, han reclamado más personal de apoyo al alumnado NEAE/NEE, absolutamente insuficiente en El Puerto y causante de desigualdad educativa y sobrecarga en centros como La Florida; un plan de rehabilitación de vivienda pública para destinarla a alquiler asequible, imprescindible ante la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad; el refuerzo urgente de personal sanitario en los centros de salud, garantizando su apertura por las tardes durante todo el año y especialmente en verano y navidad; e inversiones reales para la puesta en valor de las Canteras de San Cristóbal y del Yacimiento de Doña Blanca, dos enclaves patrimoniales únicos que continúan en un estado de abandono intolerable por parte del Ayuntamiento y la Junta.

“Mientras otras ciudades sí reciben inversiones concretas para centros educativos, vivienda, centros sanitarios o patrimonio, El Puerto vuelve a aparecer en blanco”, denuncian desde Adelante. La formación exige al alcalde Germán Beardo que abandone su “sumisión política” ante el PP andaluz y se atreva por una vez a defender los intereses de la mayoría social portuense.

“El Puerto merece inversiones, no excusas. Merece servicios públicos dignos, no parches. Y merece un gobierno local que pelee por su ciudad, no que agache la cabeza ante su partido”, concluyen desde Adelante El Puerto.

