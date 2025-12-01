Adelante El Puerto denuncia que los Presupuestos de la Junta para 2026 “vuelven a olvidar por completo a nuestra ciudad"

Adelante El Puerto ha denunciado públicamente que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 vuelven a dejar sin inversiones directas a la ciudad, “ignorando necesidades básicas y urgentes que llevan años reclamándose desde los centros educativos, los barrios, el tejido social y las propias familias portuenses”.

Pese a que El Puerto es uno de los municipios más poblados de la provincia y uno de los motores económicos de la Bahía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha decidido, una vez más, “mirar hacia otro lado” y no destinar ni una sola partida nominativa que responda a los problemas reales de la ciudad.

Desde Adelante El Puerto han considerado que este abandono presupuestario es “injustificable" y exigen una rectificación inmediata. “No es aceptable que año tras año El Puerto quede fuera de las prioridades de la Junta mientras nuestros servicios públicos se deterioran y nuestras infraestructuras se quedan obsoletas”, lamenta la formación andalucista de izquierdas.

“La ciudad arrastra urgencias educativas, sanitarias y sociales que deberían estar recogidas en este presupuesto y que, sin embargo, vuelven a quedar fuera”. Por ello, Adelante El Puerto ha exigido que los Presupuestos de la Junta incorporen inversiones concretas y urgentes para la ciudad, empezando por la reapertura del CEIP El Vaporcito y de la guardería municipal, cerrados sin alternativa y dejando a decenas de familias sin recursos educativos públicos; así como la eliminación inmediata de los barracones del CEIP Marqués de Santa Cruz, donde alumnado y profesorado continúan dando clase en condiciones indignas. Asimismo, han reclamado más personal de apoyo al alumnado NEAE/NEE, absolutamente insuficiente en El Puerto y causante de desigualdad educativa y sobrecarga en centros como La Florida; un plan de rehabilitación de vivienda pública para destinarla a alquiler asequible, imprescindible ante la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad; el refuerzo urgente de personal sanitario en los centros de salud, garantizando su apertura por las tardes durante todo el año y especialmente en verano y navidad; e inversiones reales para la puesta en valor de las Canteras de San Cristóbal y del Yacimiento de Doña Blanca, dos enclaves patrimoniales únicos que continúan en un estado de abandono intolerable por parte del Ayuntamiento y la Junta.

“Mientras otras ciudades sí reciben inversiones concretas para centros educativos, vivienda, centros sanitarios o patrimonio, El Puerto vuelve a aparecer en blanco”, denuncian desde Adelante. La formación exige al alcalde Germán Beardo que abandone su “sumisión política” ante el PP andaluz y se atreva por una vez a defender los intereses de la mayoría social portuense.

“El Puerto merece inversiones, no excusas. Merece servicios públicos dignos, no parches. Y merece un gobierno local que pelee por su ciudad, no que agache la cabeza ante su partido”, concluyen desde Adelante El Puerto.