Acusado de desorden público el autor de una llamada falsa al 112 en El Puerto

La Policía Local de El Puerto ha identificado a una persona autora de una llamada falsa al servicio de Emergencias 112 en la mañana de este sábado en la ciudad y le ha denunciado por un presunto delito de desórdenes públicos dada la gravedad de la llamada y los recursos movilizados.

Según relata en una nota de prensa la teniente de alcalde de Policía Local, Marina Peris, aproximadamente a las 9,15 horas se ha recibido una comunicación en el 112 con una locución que informaba de un accidente de tráfico en calle Valdés, a la altura del Bar Molinete, frente a un edificio de la cita calle portuense. El comunicante explicaba que había personas atrapadas y que veía sangre en el exterior del vehículo siniestrado, pero que no se acercaba por miedo.

Con estos datos, se moviliza a dos unidades de Policía Local, dos dotaciones de Bomberos y una ambulancia. Cuando acuden al lugar, comprueban que ha sido una llamada falsa.

Así las cosas, la Policía, tras las investigaciones pertinentes, ha conseguido identificar a la persona que ha llamado, quien ha sido imputada por un presunto delito de desórdenes públicos, dada la gravedad de la llamada y los recursos movilizados.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se hace un llamamiento a la población indicando que "esto no es un juego" y que estamos en un estado de alarma, con una situación muy delicada donde "todos los recursos están centrados en velar y proteger a los portuenses". Marina Peris indica que espera que este caso vivido hoy en la ciudad sirva de ejemplo para que no se repita, informando que serán "contundentes" conforme a Ley porque "esto no es una broma de mal gusto". "Esta llamada ha movilizado ante la supuesta emergencia unos recursos que si siempre son valiosos, en este momento que estamos viviendo todavía lo son más", ha concluido.