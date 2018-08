Las actuaciones de la Policía con animales descienden en verano

Poco a poco, y afortunadamente, parece que la sociedad se conciencia en relación a los animales y su cuidado. Así se puede deducir tras los datos aportados por el equipo de Atestados de la Policía Local de El Puerto. En ellos, que se encuentra totalmente actualizados a día de hoy, se muestran como las denuncias relacionadas con los animales ha descendido este verano en comparación con el mismo periódo del año pasado.

Según los datos registrados en la Memoria Anual de 2017 (documento donde la Policía recoge todas las acciones llevadas a cabo durante el año por la memoria anual del año pasado), el año pasado la temporada estival comenzaba con un mes de junio donde se registraron un total de 27 infracciones relacionadas con las mascotas. A él le siguen julio, donde se bajó a 13 denuncias, junto a agosto y septiembre, donde en ambos meses se registró otro repunte bastante significativo (26 y 27 denuncias respectivamente). En este caso, y teniendo en cuenta los meses estivales en los que se produjeron, se puede deducir que el principal motivo de dichas intervenciones por parte de los agentes fue el baño de perros en zonas no permitidas (a lo largo de todo 2017 se registraron un total de 81 denuncias relacionadas con este tipo de inracción).

Los expedientes por no recoger los excrementos han aumentado este año

En comparación con este año, las cifras han variado positivamente. Concretamente, tanto en junio como en julio las infracciones totales han descendido (en junio se ha pasado de 27 a 14 expedientes), o se han mantenido (en julio se han registrado 14 denuncias). No obstante, el verdadero dato llamativo se encuentra en agosto, donde este año la cifra ha descendido significativamente a 3 infracciones (menos de la mitad en comparación con el año pasado). Esta bajada general tan significativa puede estar explicada en gran parte por el descenso de denuncias relacionadas con la presencia de perros en zonas de baño, ya que este dato, también ha descendido este año. En concreto en lo que llevamos de año la Policía ha registrado un total de 10 infracciones de este tipo. Si comparamos esta cifra con el dato total del año pasado (recordamos que fueron 81 denuncias), este año se habrían registrado menos de la mitad que en 2017, lo que vendría a suponer un 12% del total de denuncias del año pasado. El porcentaje no está nada mal. Así mismo al baño y la presencia de perros en zonas no permitidas,- algo que supone ya un clásico durante estos meses de verano-, se le unen este año otro tipo de infracciones como las lesiones producidas por animales (18), pasear con perros sin correa (5), poseer animales no registrados (4) o la no recogida de excrementos (5). Sin ir más lejos, este último punto es un tema que preocupa gravemente a los habitantes de la ciudad. En este sentido la Concejalía de Medio Ambiente ha iniciado recientemente la campaña de concienciación Contigo El Puertobrilla. No obstante y paradójicamente, a pesar de estas actividades, el número de denuncias ha crecido en relación al año pasado. Este dato se puede justificar de dos maneras: o bien puede que haya incrementado el número de personas que no recogen las deposiciones de sus mascotas; o bien los agentes de seguridad, durante el transcurso de la campaña, están centrando su atención en este tipo de infracciones y se muestran menos flexibles ante este tipo de irresponsabilidad. Si hay que descantarse por una de las dos posibilidades, la segundo parece más probable que la primera.

En cuanto a los resultado de esta campaña, según aseguran desde la Concejalía, están siendo satisfactorios. A esta opinión también se le suma la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave), quien en una reunión de seguimiento mantenida con Ángel Gonzáles, concejal de Seguridad y Policía Local, han afirmado y reconocido que se está procediendo a sancionar a varios vecinos, con el consiguiente descenso de estas acciones incívicas.