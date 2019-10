Tres activistas de ‘Apemsa no se vende’ deberán pagar 6.000 euros a Daniel Pérez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia admitiendo parcialmente el recurso de apelación que presentaron tres miembros de la Plataforma Apemsa no se vende, condenados por el Juzgado número 3 de El Puerto por supuestamente atentar contra el honor de Daniel Pérez Lorenzo, ex consejero delegado de la empresa municipal de aguas, Apemsa, y militante del Partido Popular.

Daniel Pérez aseguró que estos miembros de la plataforma le habían acusado de favorecer con contratas a un socio suyo mientras era consejero-delegado de Apemsa. El juez dictó una durísima condena contra estos tres miembros de la plataforma “sin siquiera haber visualizado el vídeo de la rueda de prensa donde supuestamente se vertieron esos graves infundios contra el dirigente del PP”, recuerdan desde Ecologistas en Acción.

La condena a Carmen Calzado, Mª Ángeles Fernández y Juan Clavero incluía una indemnización a Daniel Pérez de 5.000 euros cada uno, la publicación de la totalidad de la sentencia -14 folios- en los medios en los que se difundieron esas informaciones, y las costas del proceso, lo que podría suponer en total unos 60.000 euros. Tras la admisión a trámite del recurso presentado, la Audiencia ha fallado admitiendo parcialmente el recurso, eliminado la obligación de publicar toda la sentencia, anulando la condena en costas y reduciendo la indemnización a 2.000 euros por denunciado. En total, la condena se reduce en un 90%, de unos 60.000 a 6.000 euros. Los demandados, no obstante, estudian recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Según Ecologistas en Acción "esta denuncia y posterior sentencia ha sido utilizada políticamente por dirigentes del PP, verdaderos promotores de la misma, contra estos activistas sociales y para intentar desacreditar y paralizar las actividades de la Plataforma Apemsa no se vende".

Tal y como explican desde Ecologistas "en la sentencia de la Audiencia provincial se reconoce que los demandados no profirieron acusaciones injuriosas contra Daniel Pérez en la rueda de prensa que se visionó en sede judicial, ni que sean los autores y difusores de una nota de prensa en la que se acusaba al consejero-delegado de Apemsa de contratar con un socio suyo, y se mencionaba la implicación de dicho socio en un asesinato. Pero, sorpresivamente, se argumenta que 'la protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito', cuando no existe constancia de que alguno de los tres condenados hayan utilizado frases ultrajantes u ofensivas contra el consejero-delegado. Además, a pesar de que no se ha podido demostrar que los demandados sean los autores de la nota de prensa referida, se les hace responsables porque 'han asumido expresamente su condición de portavoces de la Plataforma'. En el caso de Carmen Calzado, se le condena a pesar de reconocerse en la sentencia que nunca emitió comentario alguno sobre el ex consejero-delegado de Apemsa.

Los demandados advierten que seguirán defendiendo "el derecho a exigir la máxima transparencia en los contratos de empresa públicas, sea quien sea el partido que las gestione", y consideran "lamentable que la justicia actúe contra los que defienden el interés general de la ciudadanía y no contra los que obstaculizan el derecho de acceso a la información de empresas públicas o los que utilizan sus cargos en las administraciones públicas para defender los intereses de empresas privadas".

Concluyen señalando que "si el señor Pérez Lorenzo ha intentado hacer caja a costa de los miembros de la Plataforma Apemsa no se Vende, le ha salido el tiro por la culata. Los elevados costes de su demanda posiblemente sean superiores a la indemnización impuesta por la sentencia", señalan.

Satisfacción por la sentencia en el Partido Popular de El Puerto

Por su parte el Partido Popular de El Puerto ha expresado su satisfacción por la sentencia, insistiendo en que se produjo una intromisión en el derecho al honor de Pérez Lorenzo. El PP, a través de su secretario local, Javier Bello, señala que "esta condena contra Clavero, Calzada y Cortabarría demuestra que la familia del PP de El Puerto no se deja amilanar ni amedrentar”. Bello ha felicitado públicamente a su compañero de filas Daniel Pérez, "quien ha tenido que soportar un calvario de acusaciones contra lo más sagrado que tiene un ser humano, su honor y su dignidad, y que no repara ninguna compensación económica. Aún así, la Justicia ha hablado y los tres miembros de la Plataforma de Apemsa no se vende han sido condenados y ahora tendrán que indemnizarlo".

Los populares advierten que “bajo ningún concepto vamos a consentir ninguna acusación falsa a un compañero del Partido Popular, por el mero hecho de pertenecer a esta familia ideológica que algunas personas y ciertos colectivos son incapaces de respetar”.

La sentencia evidencia, según Bello, que “hay personas capaces de cualquier cosa, simplemente motivados por el hecho de querer dañar o ensuciar la imagen y el nombre del Partido Popular de El Puerto y sus integrantes”. “Sin embargo, se olvidan que tenemos una paciencia infinita, que creemos en los cauces legales para denunciarlo, que acudimos a los Tribunales para defendernos de las injurias y que encima las sentencias son favorables”.

El secretario general del PP de El Puerto reitera la alegría de todos los populares "al ver cómo se ha hecho justicia con uno de los suyos. La condena económica es lo de menos, porque los daños morales son intangibles. Lo importante es que ratifica que han vulnerado su honor y que ahora tienen que hacer público el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial, que ya había dado la razón a Daniel Pérez en primera instancia”.