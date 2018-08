Los accidentes de tráfico con víctimas aumentan durante los meses de verano

Ya se sabe que el buen tiempo atrae a los visitantes y turistas a la ciudad. Y si no, que se lo digan a los hosteleros y comerciantes que este año aseguran estar muy contentos con los resultados obtenidos en lo que llevamos de verano. No obstante, muchas veces se olvida que a mayor número de personas, más problemas y percances. Al menos, así se puede deducir en lo que respecta al tráfico tras analizar la memoria anual realizada por la Policía Local en relación al año pasado donde, según muestran los datos, los accidentes aumentaron durante los meses de verano (concretamente en julio, agosto y septiembre).

En un principio esto es totalmente lógico y normal, ya que la ciudad durante el período estival soporta una gran cantidad de tráfico. Según indica este informe durante 2017 la Policía Local realizó un total de 463 atestados por accidentes de tráfico. De ellos, 193 (casi un 42% del total), corresponden a este período. En el primer puesto se sitúa agosto, que lideró como el mes del año donde ocurrieron más percances en la calzada, con un total de 56 accidentes. De ellos 14 fueron sin heridos y 42 con víctimas (en este sentido la Policía Local entiende como víctima desde cualquier persona herida, hasta fallecidos, pasando por ingresos hospitalarios y asistencias en urgencias). En segundo lugar sigue julio, con 50 accidentes (36 con víctimas y 14 sin lesionados) y septiembre con 48 accidentes (42 con víctimas y 6 con personas ilesas). Por el contrario, febrero (18 accidentes), junto a enero y abril (32 accidentes respectivamente), fueron los meses donde menos intervenciones policiales fueron requeridas en relación a problemas con el tráfico.

La mayoría de los sucesos tienen lugar entre el jueves, viernes y sábado

En cuanto al día y la hora de los sucesos tampoco son casualidad. Normalmente en la ciudad, a lo largo del año, las jornadas con más siniestralidad se concentran en el fin de semana (viernes, sábado y domingo). Aunque en verano este margen también se mantiene en un total de tres días, hay que destacar como con el calor el intervalo se adelanta al jueves donde, junto al viernes, son los momentos de la semana donde más accidentes tienen lugar. En relación con esto último también se encuentra otro dato muy curioso que viene dado por la hora de los accidentes. En un primer momento, al hablar de fines de semana, los percances se pueden relacionar con la noche y la fiesta. Sin embargo, lejos de esta primera impresión, hay que observar que el año pasado durante estos tres meses la mayoría de incidentes se produjeron entre las 11:00 horas y las 14:00 horas del mediodía, coincidiendo con el horario donde, tanto los ciudadanos como los turistas, se desplazan para acudir o regresar de las playas.

Otro de los aspectos que recoge este informe son los puntos o vías de mayor accidentalidad. En total son cinco: El cruce de la calle Aurora con la calle Valdés, calle Cruces con San Sebastián, avenida de Sanlúcar y Espíritu Santo, la carretera de Fuentebravía en el cruce con la glorieta Alfa y la calle San Francisco de Paula con Zarza. Así mismo, este informe señala también tanto los tipos de accidentes como sus causas. En el primer de los casos, de los 193 percances registrados el verano pasado, 66 fueron choques frontolaterales o embestidas (todo un clásico en aquellos cruces donde no se respeta la prioridad), 32 impactos con obstáculos fijos, 27 choques traseros y por último 21 atropellos a personas. En este sentido las autoridades locales afirman que estos tipos de accidente son muy normales en estas fechas, especialmente las embestidas y los choques traseros, ya que muchos turistas no conocen la ciudad y, ante el desconocimiento de la circulación y la poca observación de la señalización, cometen imprudencias que suelen acabar en este tipo de choques. De hecho, la conducción distraída y desatenta es la principal causa que más accidentes provocó el año pasado en la ciudad (63 en total). Junto a ella también destaca el no respetar la prioridad del resto de conductores (37 accidentes). En este punto también hay que hablar de las alcoholemias. Concretamente durante la campaña que la Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo entre el 5 y el 11 de junio de 2017 la Policía Local realizó 153 pruebas de alcoholemia (de la cuales 13 dieron positivas) y 21 pruebas de drogas, donde dieron positivo 17 conductores.