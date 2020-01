Esta mañana un joven de 25 años ha sufrido un grave accidente. Al parecer los hechos han tenido lugar a las 11:00 horas aproximadamente en la zona del Camino del Tejar y de las Huertas cuando el joven, que iba en una moto de motocroos, sin casco y en chanclas, ha sufrido un fuerte impacto en la cabeza. Igualmente, la moto se encontraba sin matricular, debido a que se trataba de un vehículo de competición con el que no está permitido circular por la vía pública.

El accidente fue visto por una persona que pasaba por la zona quien ha sido la encargada de avisar a las autoridades. No obstante, no lo han tenido muy fácil a la hora de identificar al accidentado, ya que en ese momento no llevaba ningún tipo de documentación. Finalmente, sí se ha podido conocer quién era por parte de algunos de sus tatuajes.

Por el momento el chico ha sido trasladado a Cádiz donde por el momento se encuentra en la UCI en estado muy grave.