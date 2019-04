Vuelve la tensión al salón de plenos del Ayuntamiento de El Puerto

La tensión ha vuelto al salón de plenos. Después de algunas sesiones en las que se había conseguido cierta normalidad, la sesión plenaria de este miércoles volvió a estar marcada por algunos momentos de crispación entre algunos concejales y una parte del público, donde se encontraban los trabajadores de mantenimiento de pistas deportivas municipales, las empleadas de la limpieza de instalaciones municipales y centros de enseñanza de Mayse y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Las elecciones están cerca y eso se notaba en el ambiente. También estaba en el ánimo la ruptura del pacto de gobierno local, que ha dejado al gobierno bajo mínimos, con seis concejales del PSOE, y quizás algunos pequeños agravios que se han mantenido sumergidos estos años y que emergieron en la sesión, aunque no entre los antiguos socios del bipartito.

Ocurrió, por ejemplo, cuando el grupo Levantemos, por medio de la concejala Vanessa Gómez, presentó una moción instando al equipo de gobierno a realizar una memoria anual de los Presupuestos Participativos “en los que se dé información detallada sobre el estado de las propuestas aprobadas”. El anterior concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (IU), que al igual que sus dos compañeros dimitió este lunes de sus responsabilidades de gobierno, calificó la propuesta de “hipócrita”, reprochando a Levantemos que no haya aprobado en estos años el Presupuesto General del Ayuntamiento, dentro del cual van incluidos los Presupuestos Participativos. Se infería cierto reproche hacia Levantemos en el tono usado por Antonio Fernández, que no se presentará a las elecciones, ya que a lo largo de estos años dicho grupo torpedeó la aprobación de las cuentas municipales. La concejala Vanessa Gómez calificó el tono de “despotismo” y censuró: “Que ese tono venga de esa bancada para nosotras es decepcionante”, denunciando que “lo que se ha aprobado en los presupuestos participativos no se ha ejecutado”. Pese a todo, la moción se aprobó por unanimidad.

También se vivió un debate acalorado entre el concejal del PP Javier Bello y la responsable de Deportes, Ana María Arias, a cuenta de la propuesta para estudiar la instalación de una pista para practicar Street Workout. El concejal, al igual que el representante de las personas que practican este deporte, también conocido como calistenia, defendieron que la pista se habilite en la playa de Valdelagrana, pero Arias adelantó que ya se han comprado los aparatos para instalarla en la Ciudad Deportiva. El concejal del PP aprovechó para criticar la gestión realizada en la concejalía de Deportes. Poco después, desde el público, uno de los trabajadores de mantenimiento de pistas deportivas, interrumpía el pleno a gritos contra el alcalde: “¡Nos habéis engañado a los trabajadores, David!”, aludiendo a la reciente publicación del pliego. El alcalde no ordenó desalojarlo y al final del pleno pudo incluso intervenir y exponer las reivindicaciones del colectivo, pidiendo disculpas y recibiendo el compromiso de la concejala de que se tratará de retirar el pliego publicado para recoger las peticiones de los empleados.

También intervino al final de la sesión una representante de las trabajadoras de Mayse, que acusó a IU de “dejarles tiradas”, por haberse marchado “sin concluir la redacción del nuevo pliego”. La plantilla de Mayse pasó gran parte del pleno protestando en el exterior del Ayuntamiento.

Más relajado fue el debate de asuntos ya tratados en otros plenos; para el inicio de los trámites para la creación de una playa canina o solicitando que se impulsen medidas para evitar el botellón y las carreras de motos en la zona de El Ancla los fines de semana, donde el concejal de Seguridad Ángel M. González explicó que ya se han tomado medidas y se han levantado más de un centenar de actas. Se aprobó invitar a la entidad urbanística de El Ancla y al PP a la próxima mesa técnica de seguridad que se celebre en torno a esa zona.

Al principio de la sesión se celebraron juntas generales para designar a los nuevos presidentes de Suvipuerto y El Puerto Global, en sustitución de Matilde Roselló y Antonio Fernández, que tras abandonar el gobierno serán sustituidos por Modesto Serrano en la empresa municipal de Vivienda y María Eugenia Lara en la empresa tecnológica.