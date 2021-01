Vox El Puerto exige a Beardo el pago atrasado de las subvenciones a los colectivos sociales

Los concejales Juan Carlos Sanz y Leocadia Benavente se han reunido con el presidente de la asociación La Gaviota, Manuel Pérez Navarro, y con su coordinador, Luis Miguel Crespo, para atender sus demandas ante el impago de las subvenciones correspondientes a las anualidades de 2018 y 2019.

Pérez Navarro ha trasladado a los concejales de Vox su preocupación ante los retrasos de estas cantidades, que llevan a la asociación a una situación límite. "Si en marzo no cobramos la subvenciones atrasadas, tendremos que cerrar”, ha dicho Navarro.

Estos pagos son necesarios para que la asociación pueda realizar sus tareas de atención a las personas con discapacidad física o movilidad reducida y a sus familiares.

Para La Gaviota la situación es preocupante, ya que desde el equipo de Gobierno no se da ningún compromiso de solucionar una situación creada por la administración municipal, dejando a las asociaciones a su suerte. Por ahora, La Gaviota ha sobrevivido al impago con la solicitud de un préstamo pero si en marzo no reciben la ayuda anual, se verán abocados al cierre.

Juan Carlos Sanz ha trasladado el apoyo de Vox a La Gaviota y lamenta que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos "se muestre despreocupado con esta asociación, que lleva funcionando desde 1989 para sensibilizar a la población de los problemas de las personas con discapacidad física y movilidad reducida, con una lucha diaria por la igualdad de oportunidades".

Según Leocadia Benavente “a Beardo le sobran las asociaciones porque le afean su incapacidad de dar las soluciones prometidas, pero parece olvidar que estas entidades atienden allí donde las administraciones no llegan, resuelven problemas de sus asociados, y por ello no puede permitirse que el Ayuntamiento les deje abandonados. No existen excusas para resolver las necesidades de cobro atrasadas que les permitan seguir desarrollando sus fines sociales”, señala la concejala.

Benavente considera que el principal paso para atenderles es "presentar ya, de una vez por todas, los esperados presupuestos y asumir en los mismos estas cantidades atrasadas".