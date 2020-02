Vox solicita la reapertura del campo de golf. Así lo han comunicado en una nota de prensa, donde han explicado los motivos por los que han decidido llevar a pleno esta medida.

El primer interés al que aluden es evidentemente al deportivo. "El cierre del campo de golf deja a nuestra ciudad con un único campo de tan sólo nueves hoyos en Vistahermosa y sin un tee de prácticas accesible para cualquier aficionado que no sea socio del club". No obstante, este no es el único motivo ya que desde el partido también hacen referencia al interés que tiene el golf como una medida para desestacionalizar el turismo en la ciudad. "De sobra es conocido que esta afición mueve un turismo, de mayor nivel económico que otros, y además desestacionalizado, que es lo que necesita nuestra ciudad".

Por este motivo "desde Vox solicitaremos en el próximo pleno que se realicen contactos con los responsables de la Sareb que permitan poner en funcionamiento el campo de golf mediante cualquiera de las fórmulas jurídicas existentes en el mercado, tales como la concesión, alquiler o la que pudiera convenir".