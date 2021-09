Vox propone, por tercera vez, reducir los impuestos y tasas municipales

El grupo municipal Vox El Puerto llevará al pleno municipal de este miércoles, que se celebrará de forma presencial, una moción para que de una vez por todas se ponga en marcha un Plan de Contingencia Fiscal que se refleje en una bajada de impuestos y tasas municipales.

Para la concejala Leocadia Benavente “una de las fórmulas que se ha mostrado más efectiva para estimular la economía es la reducción de la carga fiscal que soportan los ciudadanos y las empresas ya que, el dinero que no va destinado a pagar impuestos se destina a inversiones y gastos del tejido productivo. La liquidación del presupuesto de 2019 y lo que se ha avanzado de la liquidación de 2020 revelan que este equipo de gobierno es incapaz de aplicar, de manera efectiva, los impuestos que pagan los ciudadanos”, continúa la edil, quien argumenta que “con una liquidación positiva de 25 millones de euros en 2019, que seguro será superada por la de 2020, el Ayuntamiento no está legitimado para seguir exigiendo a los portuenses ese esfuerzo económico por el cual no reciben compensación en la prestación de servicios”.

Por ello, y por tercera vez en este mandato, el Vox vuelve a solicitar al “equipo de desgobierno” que ponga en marcha un Plan de Contingencia Fiscal que se refleje en la necesaria bajada de impuestos y tasas municipales para que puedan aplicarse en el ejercicio 2022.

Por último, la edil recuerda que “tras 27 meses gobernando se han acabado las excusas para PP y Ciudadanos. Beardo tiene que empezar a cumplir los acuerdos aprobados en Pleno y la bajada de impuestos municipales se ha aprobado en los dos años anteriores sin que se haya materializado, por ahora. La bajada de impuestos es más necesaria que nunca en un entorno complicado para los ciudadanos y las empresas, más aún teniendo una situación municipal de superávit”, concluye Benavente.

Contra el uso de lenguaje inclusivo

Por otro lado, el portavoz de Vox Juan Carlos Sanz anuncia que la formación llevará a Pleno una moción para que el Ayuntamiento, en sus tramitaciones administrativas, "preserve el correcto uso de la lengua española y siga los postulados de la RAE, que rechaza el lenguaje inclusivo".

Para Sanz, “el mal llamado lenguaje inclusivo o no sexista es una imposición política,arbitraria e ideológica de las elites de la izquierda, que busca cambiar el uso del idioma español, diferenciando en todos los casos y circunstancias entre hombres y mujeres. Este tipo lenguaje solo contribuye a entorpecer y obstruir la fluidez de lacomunicación entre emisor y receptor, a través de desdoblamientos no necesarios quemolestan, estorban y dificultan la compresión”, añade el portavoz.

La posición de la RAE está en contra del uso de ‘e’, ‘x’ o ‘@’ como marca de género (algunas incluso impronunciables), pues es algo ajeno a la morfología del español, ya que, como apunta Sanz, “el masculino gramatical funciona en nuestra lengua, como en otras de origen romance, como termino inclusivo para aludir a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos”.

Por último, el portavoz concluye que “la RAE remarca que las palabras como elpronombre ‘elle’, son recursos creados y promovidos en determinados ámbitos paraaludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos génerosexistentes y que su uso no está generalizado, ni asentado”.

Por todo ello, desde Vox El Puerto apelan al Ayuntamiento "para que preserve elcorrecto uso de la Lengua Española y siga los postulados de la RAE en todos lostrámites administrativos, escritos o verbales, que emanen del mismo".