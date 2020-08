Vox tilda de "gravísimo y antidemocrático" el veto del gobierno local para acceder a Jefatura

El grupo municipal de Vox ha criticado lo ocurrido en la Jefatura de Policía Local este viernes, cuando la entrada de los concejales de la oposición fue vetada casi durante dos horas. En este sentido, el partido afirma que "los problemas en la Policía Local se están agravando", calificando la situación de "alarmante". Por ello, añade, los tres sindicatos con representación en la policía local, pidieron a los partidos de la oposición poder darles a conocer de primera mano la problemática que están sufriendo, "ya que el equipo de gobierno parece querer mirar a otro lado. Lo asombroso es que al llegar a la Jefatura para mantener la reunión en el local sindical, se denegó la entrada a los concejales de la oposición", critica la formación.

Leocadia Benavente, concejala de Vox, ha denunciado este hecho como “gravísimo y antidemocrático, ya que como concejales, representamos a la ciudadanía, y tenemos derecho a acceder a cualquier lugar municipal. La mañana estaba discurriendo tranquila, ningún ciudadano había acudido a la Jefatura, por lo que no existía ninguna razón de servicio que justificara que los concejales no pudiéramos acceder. Sólo la amenaza de ir a denunciar al juzgado que se estaba impidiendo la labor de la oposición consiguió que finalmente se pudiera acceder a las instalaciones”.

Para Benavente, “es absurdo la actitud de la concejal Marina Peris, ya que los problemas no desaparecen ocultándolos, sino yendo alguna vez a la Jefatura, escuchando a la plantilla y trabajando las soluciones. La situación se le está yendo al equipo de gobierno de las manos, por la falta de atención a los problemas que la plantilla de la Policía Local denuncia insistentemente: la falta de personal y de medios para cumplir sus funciones. Esta falta de efectivos está provocando la sobrecarga de una plantilla que está viviendo un desgaste que no se recuerda en treinta años. En muchos turnos, ni siquiera hay oficial al mando, sino que tiene que hacerse cargo el policía de mayor antigüedad que esté en ese turno. Igualmente en algunos turnos no hay personal de Sala, que es personal especializado ya que tiene funciones tales como comunicar con el 112 de emergencias, pero tiene que cubrirse con un policía de base”.

En cuanto a los medios materiales, "en pleno verano", añade, "hay turnos en los que tan sólo hay un coche policial para patrullar y desde 2019 no hay empresa de limpieza para los coches policiales, por lo que los policías tienen que prestar el servicio en vehículos sucios. A ello se añade que las emisoras no funcionan en varias zonas de El Puerto. Ante las llamadas de la ciudadanía la mayoría se quedan sin ser atendidas por carecer de personal y vehículos. Los sindicatos pusieron el ejemplo de que de setenta llamadas en un turno, cuarenta fueron rechazadas por esta razón".

Para la concejal de Vox, “el equipo de Gobierno no tiene una actitud coherente, ya que acaba de enviar a los concejales para su conocimiento un plan de viabilidad del pliego de autobuses que mas bien es de inviabilidad con un déficit del servicio de tres millones de euros al año, y no son capaces de invertir ni una décima parte de esa cantidad en vehículos policiales. En un escenario de superávit, no hay excusas que valgan, el plan de ajuste tampoco, para reforzar la plantilla y adquirir vehículos policiales", concluye la concejala.