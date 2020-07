Vox pide al gobierno local que "enmiende los fallos" del dispositivo de motorada

Vox ha realizado balance del primer fin de semana de motorada, en el cual propone "enmendar los fallos detectados, ya que queda un segundo fin de semana". Leocadia Benavente, concejala de Vox, ha manifestado que a pesar de haber habido menor afluencia de moteros, "ha sido evidente la falta de organización del Equipo de Gobierno de PP-Cs, que no han previsto un verdadero plan especial de Motorada sino que han estado “a verlas venir”.

Benavente considera que "ha fallado el dispositivo, ya que no se ha dispuesto de la partida presupuestaria con la que poder dar más servicios de policías locales, por falta de previsión de los concejales del área Económica y de Policía Local, Javier Bello y Marina Peris". De esta forma, "la falta de partida para pagar las horas extras de los policías se ha intentado paliar con la contratación de una empresa de seguridad privada, pero es evidente que estas empresas no pueden prestar el mismo servicio que los policías locales ya que ni son agentes de la autoridad, ni pueden controlar el tráfico", subraya.

"La realidad es que los efectivos de la policía tan sólo han contado con dos vehículos para patrullar todo el término municipal, y la sala de requerimientos estaba desbordada, con requerimientos en cola de dieciocho a veinte llamadas. Se han producido fiestas y botellones que no han podido ser controlados por la falta de medios, con evidente peligro para la salud en pleno rebrote de Covid. Los portuenses han podido comprobar por ellos mismos que las motos no han estado controladas como otros años.”

Vox afea al equipo de gobierno "que no haya instalado los badenes que tradicionalmente se colocan en la Avenida Felipe VI desde la Venta el Macka hasta la rotonta de la BP, previa al Aquapark. Al ser una avenida recta se presta a carreras de motos, o a circular por ella a gran velocidad. Por desgracia, este año tenemos que lamentar el fallecimiento en la misma de un motorista".

Respecto a la polémica de las mascarillas de la Policía Local, "la respuesta del equipo de gobierno tampoco ha sido correcta. Decir el número de mascarillas entregadas desde el mes de marzo es absurdo. Las mascarillas se dan a los agentes en cada turno, y la realidad es que en la tarde del jueves, no se habían entregado, a pesar de ser obligatorio su uso por orden de la Junta de Andalucía".

"Lo que se espera de un gobierno responsable", añade Vox, "es que la concejal o el jefe de mayor rango en el escalafón local tomen las medidas para que los agentes patrullen seguros y dando ejemplo a la ciudadanía. Cómo van a pedir a los ciudadanos que lleven mascarillas si ellos mismos no las portan". Pide además al alcalde, Germán Beardo, "que no mire a otro lado y escuche a los agentes de la Policía Local y no sólo al intendente jefe".

Vox pide al equipo de gobierno local que "enmiende la situación para que los fallos de falta de personal y de medios no se hagan sentir en el segundo fin de semana, a la vez que pedirá una inversión en personal y medios en los próximos presupuestos municipales".