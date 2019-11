Vox exige una solución ante la falta de contrata de Mantenimiento

El grupo municipal de Vox ha lamentado que “cinco meses después de la toma de posesión del actual equipo de gobierno, la ciudad sigue sin contrato de mantenimiento urbano. Aunque este contrato debería ser una prioridad para cualquier gobernante, nada se ha informado desde el equipo de gobierno del estado de tramitación en el que se encuentra el mismo”, denuncian.

Vox preguntó al concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, sobre este asunto en el Consejo de Distrito de Valdelagrana, interesándose por la partida disponible para afrontar la temporada de lluvias y temporales que tanto castiga el asfalto de la ciudad. “La respuesta no pudo ser menos tranquilizadora, ya que se indicó que la partida de la que se disponía era de 9.000 euros. Sobre el contrato de mantenimiento se dijo que no habría uno nuevo hasta que no se aprobaran unos nuevos presupuestos y una nueva licitación”, señalan.

Para Vox, “como es evidente que la ciudad no puede mantenerse con 9.000 euros, y dado que aún ni se conocen las partidas del próximo presupuesto municipal, ni hay fecha para su aprobación inicial, Vox ha presentado una moción para el próximo pleno, instando a que se tomen medidas transitorias hasta que el nuevo contrato pueda ser licitado.

Actualmente, la partida presupuestaria inicia el año con 700.000 euros; el equipo de Gobierno quiere subirla 1,4 millones, “pero hasta que ese deseo sea una realidad, la ciudad no puede estar sin mantenimiento, por el peligro que ello conlleva, y el alcalde tiene que tomar conciencia sobre ello, ya que parece que el concejal de Mantenimiento no tiene respuesta ante tal problema”, denuncian desde la formación de derechas.

También recuerdan que “entre la aprobación de los presupuestos y la licitación pasarán seis meses en el mejor de los casos”, por lo que Vox ha instado al equipo de gobierno “a que tome conciencia de que mientras se preparan los presupuestos y un nuevo pliego, las calzadas no pueden estar sin mantenimiento, por lo que tendrán que realizar algún contrato puente con la dotación inicial de 700.000 euros para cubrir las necesidades que cada vez son mas evidentes”, concluyen.