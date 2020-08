Vox denuncia los problemas que está sufriendo la ciudad por la falta de servicio de grúa por la noche.

Por segundo día consecutivo la empresa que en su día fue concesionaria del servicio de grúa, y que en la actualidad lo presta en precario, no ha realizado el turno de noche.

Esta decisión se entiende como medida de presión de la empresa hacia el Ayuntamiento que le debe importantes cuantías que dificultan su viabilidad económica. Por ello, en los últimos meses el personal del servicio de grúa cobra tarde sus nóminas por la asfixia económica que le está produciendo el Ayuntamiento.

Para Vox "la actitud del equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos parece de despreocupación total ante servicios que son esenciales". La edil Leocadia Benavente considera "indignante que el alcalde, Germán Beardo, y la concejala Marina Peris no salgan a dar explicaciones y cuando lo hacen no dicen la verdad. La posición de Marina Peris al frente del Área de Personal y Policía Local no puede estar más cuestionada. Diariamente muestra su falta de capacidad de organización y de dar solución a los problemas de su área. Parece que no tiene poder alguno de decisión en las materias que formalmente son de su competencia”, añade Benavente.

La edil de Vox manifiesta que “para la plantilla, los servicios se están convirtiendo en una tortura. En las dos noches sin grúa se han producido accidentes con vehículos que no han podido ser retirados durante la noche de la calzada porque no había grúa, vados personalizados ocupados que no han podido ser desocupados con el consiguiente enfado para los propietarios de los mismos, que no podían hacer la entrada o salida de sus vehículos. También se ha dado el caso de un vehículo mal aparcado que impedía el paso de otro vehículo, por lo que el afectado tuvo que aparcarlo y contratar un servicio de taxi.”

La concejala de Vox explica que “a ello se añade que de los dos vehículos de patrulla, uno de ellos ha tenido que ir al taller ya que no podía circular a mas de 50 km por hora, por lo que la ciudad vuelve a estar con un solo vehículo para todo el término municipal. La falta de policías hace que inevitablemente no pueda controlarse los botellones que se dan en distintas zonas de la ciudad, así como la salidas de las zonas de ocio nocturno, con consecuencias lamentables, como accidentes por imprudencias que serían evitables", afirma.

Benavente continúa señalando que “la situación en la Policía Local es tan precaria, que habiendo solicitado la empresa propietaria de los patrulleros su devolución por falta de pago de 30.800 euros en facturas, los jefes de la Policía Local tiene que comprobar cada día que los vehículos no hayan sido dados de baja en los seguros, tal y como amenazó la empresa acreedora por burofax. Beardo debe empezar a plantearse si algunos miembros de su equipo de gobierno cobran por no trabajar", concluye la edil.