Vox denuncia la lentitud del equipo de Gobierno en la ejecución de las obras EDUSI

Vox El Puerto denuncia que el trabajo municipal para culminar las obras financiadas con los fondos EDUSI no llevan el ritmo deseado. "La tan anunciada transformación del río Guadalete y de su paseo fluvial corren peligro por la falta de interés de este equipo de Gobierno por reforzar las áreas de las que dependen estos trabajos. Son los propios técnicos de la Concejalía de Desarrollo Económico los que ya en marzo alertaron sobre los atascos que se están produciendo, principalmente en el Área Económica y en Contratación", denuncian.

Según la concejala del grupo municipal Vox Leocadia Benavente, “este equipo de Gobierno se ha comido ya un tercio del mandato y aquí no se ha movido nada. Han demostrado que no gestionan o no saben gestionar, se percibe muy poco trabajo, y son incapaces de reforzar la estructura municipal.”

Benavente lamenta que el concejal de Desarrollo Económico, Javier Bello, dejara muy claro en el pleno del pasado 7 de octubre que "no tienen pensado contratar más personal para agilizar el desarrollo de todos los proyectos de los Fondos Europeos EDUSI, a pesar de que sin los refuerzos de personal dichos proyectos corran el peligro de quedarse en el aire".

Benavente, añade que “al final, todos los concejales ponen la misma excusa ante el retraso en pliegos y proyectos, que no tienen personal, lo que evidencia que la Concejalía de Personal de Marina Peris no funciona, y mientras que el alcalde no la releve del cargo, la situación no mejorará". Por otro lado, la edil de Vox añade que “si hay dinero para ampliar las adjudicaciones a las contratas, el equipo de Gobierno tiene que sacarlo también para la contratación de personal municipal en áreas clave para el desarrollo de la ciudad.”

Leocadia Benavente destaca además que Bello no ha reunido a los miembros de la comisión que trata los fondos EDUSI, a pesar de que debería haberlo hecho en el mes de septiembre, para dar cuenta del grado de ejecución de los proyectos.