Vox El Puerto dejará de apoyar las modificaciones presupuestarias hasta que se presente el presupuesto de 2021

La concejala de Vox Leocadia Benavente ha mostrado su malestar porque, tras 23 meses de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos el Ayuntamiento sigue gobernado con los presupuestos de PSOE e IU de 2018.

Para Benavente “es intolerable que, a pesar de haber cambiado de concejal y tras aprobarse hace meses un plan de productividad en el Área Económica, este equipo de gobierno siga realizando modificaciones presupuestarias para parchear unos presupuestos viejos. La realidad se impone al marketing y este equipo de gobierno tiene el deshonor que gobernar con los presupuestos más remendados de la historia, presupuestos con los que se deben sentir muy cómodos a pesar de haberlos realizado David de la Encina y José Luis Bueno, al que tanto criticaron cuando estaban en la oposición”, afirma la edil.

Según Benavente “Germán Beardo no es capaz de cumplir ninguna promesa, tras el despropósito de habernos mentido a todos los portuenses con la rocambolesca presentación de unos presupuestos en 2020 inexistentes. Ante la mentira descubierta de que los presupuestos no eran tales, tuvo que entregar la cabeza de Javier Bello para que no fuera la suya propia la que rodara”, añade la edil.

La concejala también apunta que “en Vox siempre tuvimos claro que esa presentación sólo tenía como objetivo neutralizar a la oposición en el Debate del Estado de la Ciudad, pero en realidad la documentación no se entregaba porque no habían conseguido cuadrar las cuentas. Muchos meses después, y habiendo sido el único gobierno que ha necesitado un plan de productividad para aprobar los presupuestos, los concejales del pleno seguimos esperando noticias de ellos. Por ello, le pedimos al equipo de gobierno que se centre en aprobar los presupuestos y que deje de parchear, porque la confianza en ellos ha terminado”, concluye.

Precisamente al pleno de este miércoles va una modificación presupuestaria que puede quedar en el aire, ya que el posicionamiento del resto de los grupos de la oposición va en la misma línea que el expresado por Vox.