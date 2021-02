Vox El Puerto denuncia el retraso en la construcción de la estación de autobuses

Vox El Puerto llevará al próximo Pleno municipal una moción para pedir información sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de construcción de la Estación de Autobuses. "Cabe recordar que, aunque Germán Beardo se comprometió públicamente a llevar el asunto al Pleno en el mes de enero, nada se sabe, hasta la fecha, de la estación de autobuses proyectada", denuncian.

Como recuerda la edil Leocadia Benavente “han transcurrido veintiún meses desde las elecciones municipales que auparon al cargo de alcalde a Germán Beardo y la valoración no puede ser más negativa. Ninguna de las promesas realizadas se ha materializado aún, a pesar de que, en muchos casos el trabajo realmente lo recibieron hecho, como es el caso del Plan Especial de Protección del Casco Histórico y su Entorno o del Centro de Salud de la Zona Norte. El equipo de gobierno no parece tener prisa por poner en marcha los grandes proyectos de la ciudad, con un parking paralizado en Pozos Dulces, al que el alcalde no parece encontrar salida, a la vez que permite la realización de otro parking en la Bajamar, en este caso el que va a construir la Autoridad Portuaria presidida por su compañera de partido, Teófila Martínez, que dificultará encontrar salida para el primero, ya que será una clara competencia, en situación de ventaja para el portuario, por su ubicación”, añade Benavente.

Para Vox "Beardo lo mismo que pone alfombra roja en favor de la Autoridad Portuaria para construir un segundo aparcamiento, cuando aún no tiene novio para terminar el de Pozos Dulces, tampoco protesta ante la dejadez de la Junta de Andalucía con El Puerto. Como la Junta la preside Juanma Moreno parece que no importa que pasen los años sin resultado alguno, sin estación de autobuses o sin el Centro de Salud de Zona Norte, que está entrando en proceso de deterioro. Distinta actitud tendría si la Junta la presidiera el PSOE, ya que entonces dirían que El Puerto no es mirado con buenos ojos”, afirma Benavente.

En el caso de la Estación de Autobuses "las administraciones presididas por el Partido Popular la mantienen en el limbo burocrático", dice Benavente, quien lamenta que “a nada que nos despistemos terminará el mandato y la estación no estará en uso”.

Por último, la edil de Vox El Puerto señala que “fotos de Beardo con la delegada de la Junta y la consejera hay unas cuantas. Promesas, más. Pero ni está la Estación de Autobuses, ni está en funcionamiento el Centro de Salud, ni se ha reformado el consultorio de Valdelagrana, ni se ha construido el instituto de la Costa-Oeste, todos ellos proyectos que dependen de la Junta de Andalucía y que los portuenses siguen sin poder disfrutar”.