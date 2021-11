Vox El Puerto insta a sacar adelante la Ordenanza de Accesibilidad

Leocadia Benavente, concejala de Vox El Puerto, ha exigido al equipo de gobierno, en concreto al concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, que saque adelante la Ordenanza de Accesibilidad, que lleva más de dos años de retraso.

El Grupo Municipal Vox ha defendido en el Pleno de noviembre una moción en la que insta al equipo de gobierno a convocar la Comisión de Accesibilidad, así como la elaboración definitiva de su ordenanza y la puesta en marcha de la Oficina de Atención a la Discapacidad, una moción que ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

En este sentido, Benavente critica la “autocomplacencia” de Martínez, quien “no da explicaciones de por qué no se convocan estas comisiones ni se termina la Ordenanza de Accesibilidad. “La normativa en materia de accesibilidad no se está cumpliendo, no se están aprovechando las obras de adecentamiento de la ciudad para poner fin a las barreras arquitectónicas”, lamenta la concejala de Vox.

Desde Vox insisten en que “tenemos que ponernos en la piel de las personas con movilidad reducida, la accesibilidad nos beneficia a todos porque no sabemos en qué momento la vamos a necesitar y, para ello, hacen falta técnicos que sean capaces de eliminar las barreras arquitectónicas cada vez que se acometa una obra en la ciudad”, argumenta la edil.