Vox denuncia que Beardo vuelve a incumplir el compromiso de bajar los impuestos

Una vez más Vox El Puerto ha mostrado su "decepción por la falta de compromiso del alcalde, Germán Beardo, con los portuenses, olvidándose de todas las promesas electorales hechas en campaña".

La concejala Leocadia Benavente alega que “por culpa de la inacción de este gobierno, los portuenses van a tener que pagar más impuestos por no ajustar el IPC. Si las ordenanzas fiscales no están definitivamente aprobadas antes del 1 de enero de 2021, ese 0,5% que debe bajarse para adaptarse al IPC no podrá ser de aplicación", advierte.

“Este equipo de gobierno sólo muestra su afán recaudatorio y se mantiene insensible con la situación económica en la que se encuentran los ciudadanos por la crisis económica. Ante estos hechos, la edil de Economía, Blanca Merino, se escuda en no bajar los impuestos por no tener un informe que tiene que pedir ella misma”, afirma Benavente.

La edil de Vox manifiesta que “este es el mejor año con el que se va a encontrar el equipo de gobierno para poder bajar los impuestos, ya que cuentan con el salvoconducto de un IPC negativo y del superávit. El problema es que no saben pasar de la intención a los hechos”.

Para Vox El Puerto, "este equipo de gobierno está agotado, es incapaz de aprobar los presupuestos de 2020 y sigue trabajando con los presupuestos prorrogados del gobierno social-comunista de 2018. Han demostrado que no son capaces de gestionar el Ayuntamiento, ya que no han aprobado ningún pliego, siendo la oposición la única que plantea temas de gestión en los plenos".