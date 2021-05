Vecinos de El Puerto acudirán al Parlamento de Andalucía para hablar del nuevo centro de salud

La parlamentaria andaluza Noelia Ruiz solicitará a la Mesa de la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía que admita la comparecencia de miembros de los colectivos vecinales de El Puerto en sede parlamentaria para que puedan explicar a los grupos políticos cuál es la situación del nuevo centro del salud y expresar "el sentimiento de frustración que genera saber que la apertura viene retrasándose injustificadamente desde hace ya demasiado tiempo".

Los parlamentaria andaluza, junto al también parlamentario Manuel Jiménez Barrios han visitado este viernes las instalaciones del centro de salud Ángel Salvatierra, terminado hace dos años por el gobierno socialista y que han permanecido cerradas en plena pandemia, siendo un espacio de 3.000 metros cuadrados de superficie que podría haber sido utilizado a día de hoy como un punto de vacunación masiva en la localidad.

“Es un monumento a la inutilidad”, ha sentenciado Jiménez Barrios en las puertas, donde se han congregado numerosos representantes vecinales que han tenido ocasión de manifestar su indignación a la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, quien ha acudido al centro tras la visita de los parlamentarios, "aunque no ha intercambiado palabra con los mismos".

La urbanización de los alrededores, que corresponde al Ayuntamiento, las obras de calles y acerados de esta infraestructura sanitaria "no comenzaron hasta junio de 2020 y se han recepcionado en febrero de 2021", mientras que la dotación de equipamiento para el edificio "se ha licitado a finales de abril y nada se sabe aún del personal que tendrá que venir destinado a prestar sus servicios". Esta es la secuencia de hechos que preocupa a los vecinos de la zona, "pues todo parece indicar que a ese ritmo el centro no podrá abrir sus puertas antes de que transcurra el presente año".

Jiménez Barrios ha rechazado "la falta de transparencia de la Junta que, con decisiones como no dejar entrar a la gente o retrasar hasta cuatro meses la autorización de entrada al centro a los parlamentarios andaluces, solo muestra su intención de ocultar su manifiesta ineficacia que les ha llevado a tener un centro de esas dimensiones inutilizado en plena crisis sanitaria. El PSOE cuando el PP solicitaba su visita a algún lugar público siempre se le permitía la entrada y desde luego nunca prohibía que se hicieran fotos o que los parlamentarios fuesen acompañados de alguna persona, va en el estilo de cada partido”, ha criticado.

Jiménez Barrios ha resaltado que la Junta "tiene la obligación de ponerlo ya al servicio de los vecinos, que están cansados de ver cómo se van retrasando todos los pasos para poder abrirlo al público y prestar ese servicio asistencial a la ciudadanía tan necesario en estos delicados momentos". El parlamentario andaluz lamenta que la Junta "esté instalada en la propaganda y en la confrontación con el Gobierno en lugar de resolver cuestiones tan importantes para la gestión diario de los servicios públicos como es la puesta en funcionamiento de una infraestructura sanitaria de estas características".

“La atención médica es primordial, cómo va a ser posible que permitamos abrir la discoteca hasta las dos de la madrugada y no se pueda ir al médico que te toca en tu zona porque no hay cita en atención primaria, es lo que le hemos planteado al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla que como siempre mira a Madrid, le echa la culpa a Madrid pero no corre como debería de estar haciendo aquí en El Puerto para dotar a este edificio de equipamiento y personal y abrir ya sus puertas”, alega. “Disparan a Madrid pero no ejercen sus competencias directas”, ha apostillado.

Por su parte, el secretario general y portavoz municipal, David de la Encina, se ha sumado a las críticas ante “una situación que no debía de permitirse”, pues es “insoportable que la Junta en plena pandemia mantenga un estupendo centro cerrado a cal y canto en una ciudad con 90.000 habitantes”. Por último, ha lamentado que la administración andaluza haya impedido que concejales y vecinos hayan podido acompañar a los parlamentarios a una visita “cuyo único objetivo es que la ciudadanía pueda valorar un magnífico recurso que podía servir ya mismo para no tener que vacunar en sitios improvisados”.