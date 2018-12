“Vamos a transformar la casa de Alberti en un centro vivo durante todo el año”

Soplan nuevos vientos para la Fundación Alberti. Después de algún tiempo de letargo, la entidad entra en una nueva etapa, que se abre con la exposición ExiliArte, que se inaugura esta tarde a las 20:30 horas, después de la conferencia inaugural que una hora antes ofrecerá en la propia fundación el poeta, ensayista y Premio Nacional de Poesía José Corredor-Matheos (Alcázar de San Juan, 1929), que explicará los pormenores sobre la carpeta que ahora se expone en dicha sede, durante su charla Rafael Alberti. París 1966. Recuerdo y presencia 2018, en la que el conferenciante hablará sobre el homenaje que le hicieron al universal poeta portuense grandes artistas e intelectuales de su época, a la que él mismo asistió y ayudó a organizar. La concejala de Cultura de El Puerto, María Eugenia Lara, muestra su entusiasmo con la nueva etapa que se abre ante la fundación.

–¿Cómo se plantea este año el cumpleaños de Alberti, que se conmemora este próximo domingo, día 16?

–Este año hemos querido darle un matiz feminista, intentando realzar a las mujeres artistas de la Generación del 27, que son las olvidadas, pues hicieron un papel muy importante. Rafael Alberti no hubiera existido sin María Teresa León, ni María Teresa León sin Alberti. Como parte de los actos previstos, hoy se inaugura la exposición ExiliArte. También, como todos los años, la lectura continuada de poemas, que al caer en domingo el día del cumpleaños la hemos pasado a este viernes, 14, y a la que vendrán los colegios. Desde este mismo viernes y durante el fin de semana habrá una jornada de puertas abiertas en la fundación y un magacín cultural y lectura de poemas en Radio Puerto, el lunes 17. La entrada a la exposición es gratuita.

–¿Qué participación esperan en este aniversario?

–Se espera que sea mayor que otros años. El aniversario es algo que ya está consagrado:la mayoría de la gente que viene a la lectura son estudiantes de los centros escolares y centros de mayores, que ya lo tienen como tradición. Se ve incluso a los niños más tímidos recitando a Alberti, y se sueltan durante la lectura. Es una labor de aprendizaje, que sepan que Alberti es un poeta portuense y la gran calidad que tenía. Creemos que va a haber también una gran afluencia de público a la exposición. Son dibujos que llaman mucho la atención y creemos que va a hacer que el público se acerque.

–¿Qué implica la inauguración de esta exposición? ¿Habrá un cambio de rumbo en la Fundación Alberti?

–Implica el punto de partida hacia la desestacionalización de las actividades en torno a Alberti. A partir de ahora vamos a hacer actividades con la Junta y con el Centro Andaluz de Las Letras y otras instituciones públicas y privadas. Va a haber actividades de calidad durante todo el año, haciendo que este sea un centro vivo. Espero que sea un centro referente al que quieran venir poetas y artistas a presentar su obra, que sea una casa de artistas, como siempre quiso Rafael Alberti. Él siempre quería estar rodeado de artistas, y muestra de ello es el homenaje que le hicieron en París más de 100 pintores y artistas de su época, que ahora exponemos y donde se pone de relieve la labor que hacía, tanto cultural como política. Los artistas le querían, por su arte y por su ímpetu político y eso se vio reflejado en su vida y en el cariño que le mostraban, lo cual se refleja igualmente en esta exposición.

–Para instalar ExiliArte se ha quitado la exposición permanente de la obra de Alberti.

–La exposición permanente en torno a su vida no se ha desmontado, por lo que además de ExiliArte sigue abierta la muestra que cuenta la vida de Alberti. Se ha desmontado una parte en la había obras suyas. Ahora estamos barajando que cuando termine esta exposición, en mayo, no se vuelva a la exposición permanente sino a otras muestras de su obra con carácter temporal, porque queremos crear un centro vivo. Esto se hará con los fondos del legado y yo sé que cuando se dé vida a la fundación aparecerán muchos artistas y personas dispuesta a a ofrecer lo que tienen, a apoyar y engrandecer la figura de Alberti. Creemos que Alberti es uno de los artistas españoles más importantes. Desde su ciudad natal debemos hacer por lo tanto un esfuerzo extra para poner en valor su figura.

–¿Cuándo se va a producir la extinción de la Fundación? ¿Se han pagado ya las deudas?

–En este mes de diciembre se pagarán las cargas pendientes, de manera que a final de año no habrá ninguna deuda. Estamos trabajando con el Protectorado de Fundaciones, pero no se puede dar ninguna fecha para la extinción de la fundación. Hace un mes nos contestaron diciendo que necesitaban más documentación. Una de las condiciones para la extinción sería que estuviera libre de deudas. Con el Patronato de la Fundación estamos en sintonía, remando en una misma dirección. Cundo se extinga, toda la actividad pasará a gestionarla el Ayuntamiento.

–¿Se plantean a corto plazo alguna obra de mejora en el edificio sede de la Fundación?

–Por ahora, no. Lo que sí vamos a hacer son pequeños arreglos de conservación, aunque no estructurales. Nos gustaría ampliar los horarios de apertura, pero falta personal y no hay presupuesto.