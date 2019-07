Unión Portuense cuestiona la propuesta del Gobierno PP-Cs sobre la organización municipal

Unión Portuense considera que el Gobierno municipal de PP y CS debe explicar las razones por las que ha retirado la propuesta de recorte de un 50% las subvenciones a los grupos políticos municipales en el nuevo documento de organización municipal que se debatirá este viernes en un Pleno extraordinario.

La formación política ha recibido la documentación de la sesión, la primera que debe celebrar una Corporación local, y cuestiona que el Gobierno municipal haya considerado que el concejal portavoz de los grupos de la oposición cobre igual que un concejal delegado.

A juicio de Unión Portuense, la responsabilidad de los portavoces de la oposición no es equiparable a la de los concejales delegados, por lo que deberían cobrar un 25% menos de lo que propone el Gobierno local. Así mismo la formación política propone un recorte del 50% de las subvenciones públicas a los grupos municipales, que se mantienen. UP no está en contra de que los concejales portavoces cobren por su trabajo, pero sí rechazan que se equipare su sueldo al de concejales con más de 2 o 3 áreas de gobierno.

La formación valora de forma positiva que el Gobierno que lidera Germán Beardo haya retirado la subida de sueldo propuesta inicialmente, pero ha reprochado el cruce de acusaciones que el alcalde protagonizó en los medios hace algunas semanas.

Unión Portuense ha vuelto a reclamar disculpas al primer edil al considerar que esa actitud deplorable “ensombrece” la política. UP también considera aceptable que se aumenten los cargos de confianza hasta nueve, ya que es un gobierno en minoría en números y capacidad. No obstante, Unión Portuense considera que "esos cargos de confianza deben ser para buscar profesionales competentes para sumar al trabajo diario de la ciudad y no sean para pagar favores en pro del amiguismo".

Desde la formación que lidera Javier Botella consideran que el gobierno local debe explicar su cambio de discurso, "ya que en un primer momento defendió una subida de sueldo y un recorte de las subvenciones municipales a todo lo contrario".