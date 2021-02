La UCA analiza el potencial turístico del antiguo hospital San Juan de Dios

La asociación Betilo ha mostrado su agradecimiento hacia el Grupo de Investigación 'Cambio Global y Turismo Sostenible', de la Universidad de Cádiz, por permitir su colaboración en el análisis del valor y el potencial turístico del antiguo hospital San Juan de Dios.

Como herramienta para el análisis se ha utilizado la metodología iTech, desarrollada dentro del proyecto europeo INNOVA CONCRETE-Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage-, liderado por la Universidad de Cádiz.

La metodología utilizada se basa en tres etapas: la descripción de los equipamientos disponibles y clasificación de sus usos y funciones; la aplicación de índices de valoración del edificio y recomendaciones; y el análisis de los resultados y configuración de líneas de actuación.

Esta metodología fuerza a realizar una descripción bastante exhaustiva de los distintos tipos de elementos que conforma el edificio. Se aplican hasta 21 criterios de análisis del valor. Cada uno de estos criterios supone mirar desde un punto de vista distinto el patrimonio y el resultado es una comprensión profunda de lo que es, lo que significa y lo que puede ser el elemento patrimonial.

Tras dos sesiones de trabajo con miembros de Betilo y la aplicación del método por los investigadores se ha obtenido el valor en la situación actual. Teniendo en cuenta los usos y funciones que desempeña el edificio y su estado actual de conservación, los resultados sitúan al edificio en el escenario de valor bajo-intermedio.

Pero lejos del desánimo, estos resultados son un reflejo del potencial del edificio como recurso turístico y de sus posibilidades para su revalorización y reutilización.

Las líneas de actuación propuestas son un reflejo del camino a seguir para alcanzar su máximo potencial. Así, una de las líneas se centra en el equipamiento de apoyo y propone mejorar o crear nuevas infraestructuras que sirvan de soporte para la experiencia del visitante, así como mejorar los equipamientos que dependan del gestor o propietario e incentivar la creación de nuevos equipamientos que puedan servir de apoyo al bien.

En definitiva, según Betilo "se ha ensayado una metodología poderosa y útil para el análisis del potencial turístico de Hospital de San Juan de Dios".