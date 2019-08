El TSJA rechaza el recurso de Ecologistas en Acción sobre la venta de Apemsa en El Puerto

El asunto de la privatización parcial de la empresa de aguas Apemsa vuelve a estar en el candelero. El Ayuntamiento de El Puerto ha informado en nota de prensa de que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "ha desestimado el recurso de Ecologistas en Acción contra el acuerdo plenario de 4 de abril de 2014 que declaraba la validez del acto de licitación y adjudicación a Aqualia del contrato de selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua para la constitución de una empresa mixta con el Ayuntamiento".

Cabe recordar que dicha sesión plenaria se desarrolló entre fuertes protestas ciudadanas y en ella se aprobó la semiprivatización del 49% de la empresa municipal con tan sólo los votos del gobierno, formado por PP y PA, ya que los concejales de los tres grupos de la oposición (PSOE, IU y Ciudadanos Portuenses) se marcharon minutos antes de la votación porque no quisieron "ser cómplices de este atropello".

Según añade el Ayuntamiento en su nota, la sentencia del TSJA, "de carácter firme, cierra el debate sobre la licitación para la incorporación de un socio tecnológico en Apemsa, ya que considera que Ecologistas en Acción “no es interesada a efectos del artículo 31 de la Ley 30/1992, pues ni es titular del derecho ni consta haber promovido el procedimiento contractual ni que se haya personado en las actuaciones y, lo que es más decisivo, carece de un interés legítimo acreditado”.

Según el Ayuntamiento, el pronunciamiento judicial señala que en el recurso del colectivo ecologista “no se hace mención en ningún momento de sus 12 apartados a algo que tenga que ver con los fines de protección medioambiental genéricos o concretos y particulares de los miembros de la asociación”. La sentencia también recoge que en los cuatro recursos interpuestos (uno por el ex alcalde, David de la Encina, en representación de la agrupación local del PSOE, otro por Ecologistas, un tercero por Luis Hiniesta Sánchez y un cuarto por tres concejales de IU), acumulados en su día por el Ayuntamiento para ser resueltos en una sola resolución, “llama la atención el contenido exactamente igual de cada uno”. Cabe recordar que estas entidades pertenecían a la Plataforma Apemsa no se Vende, muy activa en contra de la semiprivatización.

La sentencia, fechada el pasado 10 de julio, entiende que el recurso, presentado contra la decisión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz el 21 de junio de 2017, que inadmitía un recurso de reposición contra el citado acuerdo plenario, “debe ser íntegramente desestimado, con la obligada imposición de costas a la parte apelante, si bien limitada a la cantidad de 300 euros, dada la escasa complejidad del asunto y la actividad procesal desplegada (…)”.

Por su parte, Ecologistas en Acción, por medio de su portavoz Juan Clavero ha señalado que no es que se haya rechazado el recurso, sino que "no lo han admitido a trámite en base a un informe del secretario municipal", por el cual tampoco se les permitió presentar alegaciones en el pleno de 4 de abril de 2014. También rechaza Clavero que la sentencia "haya sancionado la legalidad del procedimiento" (que llevó a la privatización parcial de Apemsa), "ya que no han permitido que se aborden nuestras alegaciones, no las han admitido a trámite".

El representante ecologista afirma que "ha habido una absoluta impunidad ante el acuerdo, e indefensión de los ciudadanos, ya que no nos permiten recurrir la privatizacion de una empresas pública, lo cual va en contra de jurisprudencia previa en la cual sí se admite que entidades ciudadanas se personen como parte interesada en procedimientos relacionados con empresas municipales de agua".

De esta forma, en cuanto al la declaración del Ayuntamiento de que esta sentencia cierra el debate sobre la licitación de Apemsa, Juan Clavero replica que "ni siquiera se ha tratado el fondo del asunto, porque no nos han admitido a trámite el recurso ya que según el informe del secretario no somos parte interesada. Lo que ahora, sorprendentemente, ha ratificado el TSJA en contradicción con sentencias aprobadas de otros tribunales".

En cuanto a la posibilidad de recurrir, Ecologistas en Acción señala que no tienen aún constancia de la sentencia, y que cuando la analicen "veremos si la recurrimos en casación al Tribunal Supremo".

Los ecologistas consideran que la inadmisión del recurso no se habría producido si el anterior gobierno tripartito hubiera sido coherente con su oposición a la privatización. "Cuando el tripartito ganó las elecciones les pedimos muchas veces al alcalde, David de la Encina, y a Antonio Fernández que dieran orden al gabinete jurídico del Ayuntamiento para que aceptaran el acuerdo que pusimos ante los tribunales. No obstante, el PSOE e IU mantuvieron la misma posición que había mantenido antes PP y PA: no admitir a Ecologistas en Acción como parte interesada en el procedimiento, con lo cual han sido cómplices políticos de la privatización de Apemsa".