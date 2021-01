El PSOE critica la suspensión de la reunión de la comisión Covid "por falta de organización"

El grupo socialista alertó en noviembre pasado "sobre el no funcionamiento de la comisión de seguimiento de la Covid en la ciudad"; y ahora "tiene que lamentar que la reunión semanal prevista y convocada para este martes fue suspendida por el gobierno del PP y Cs".

Para los socialistas se trata de "una enorme irresponsabilidad que denota la falta de interés del alcalde Germán Beardo y su socio por esta comisión", ha denunciado el portavoz Ángel Mª. González, quien señala que “la sesión de ayer martes fue aplazada a este miércoles porque no se había convocado al secretario accidental; y anoche recibimos un correo electrónico que desconvocaba también la reunión de hoy, dejándola ya para la próxima semana”.

A juicio del PSOE “es evidente que esta comisión, constituida a instancias nuestra, no la toman en serio en el gobierno local, con un alcalde mucho más preocupado en hacerse fotos que en gestionar y atender los problemas de los portuenses”. Como señala González “el objetivo de la propuesta que impulsamos desde el grupo socialista era establecer encuentros periódicos, donde se aportase toda la información sobre la situación general de los contagios, y la valoración y análisis de las diferentes medidas que haya que ir tomando a nivel local. Pero nada de esto es posible si PP y Cs siguen despreciándola”.

El alcalde prácticamente no ha asistido a casi ninguna, mientras que algunos ediles se niegan a estar presentes, como la concejala de Seguridad, Marina Peris, que a pesar de que incluso el secretario se lo ha requerido, no ha aparecido por la comisión. Y para colmo, la falta de organización de este equipo de gobierno provoca que la de esta semana no se celebre. “Todo un despropósito si tenemos en cuenta que la comisión la paralizaron todas las fiestas y los datos apuntan que vamos subiendo en contagios”, indica el portavoz.

Ángel Mª. González destaca que "es necesario que PP y Cs se tomen en serio la pandemia, pues de esta forma nunca podremos trabajar las ayudas reales que necesitan las personas afectadas de nuestra ciudad, las partidas económicas que deben integrarse en el futuro presupuesto municipal, el control en la desinfección, la mejora de los colegios o cualquiera de los asuntos planteados con relación a la Covid 19, como es el caso de la vacunación que acaba de comenzar”.