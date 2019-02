“He venido a trabajar, no a soñar. Soñando no se recupera El Puerto”

La concejala de Fiestas, Ana María Arias, ha querido responder a las recientes críticas contra su gestión lanzadas por David Calleja, integrante de la candidatura del Partido Popular para las próximas elecciones municipales.

Arias dice no estar sorprendida por estas declaraciones, al tiempo que dice que “yo no he venido a soñar, para soñar ya hay otros. He venido a trabajar por y para mi gente de El Puerto. Hasta ahora, cada vez que he tratado de innovar para poder recuperar las fiestas de El Puerto de Santa María, he sufrido presiones de todo tipo pero gracias a que me he mantenido firme, he ido recuperando las fiestas de mi bonito Puerto. Si no es con valentía y decisión, difícilmente sacaremos a nuestra ciudad adelante, y más teniendo en cuenta que cuando comenzamos a gobernar había una deuda de 149 millones de euros, de la cual hemos pagado ya más de 49 millones en menos de cuatro años”, recuerda.

La edil señala que “ante la falta de recursos económicos, he tenido que tirar de imaginación, estudiar con los técnicos de cada área, haciendo un análisis exhaustivo para poder recuperar nuestra ciudad, obteniendo un resultado excelente, a la vista está la participación que les he dado a todos los vecinos de El Puerto, todos tienen mi teléfono, saben que les atiendo siempre, por eso se volcaron cuando propuse celebrar el I Belén Viviente, la cabalgatas de Reyes Magos durante todo el día, fuegos artificiales con efectos luminosos, la pista de patinaje de hielo natural, la Velada de Los Milagros en el Parque de La Victoria, la Carrera San Silvestre, la Carrera Almirante Blas de Lezo, el Triatlón Puerto Sherry, único en España con salida desde un barco, la Velada del Boxeo, el Campeonato de Andalucía de Ajedrez, Campeonato de Andalucía de Halterofilia… y así infinidad de eventos celebrados en El Puerto por primera vez . Todo esto se consigue teniendo a los mejores en cada área y un gran equipo técnico con un potencial increíble”, afirma.

Ampliando la valoración a sus otras Concejalías, Arias indica también que “estamos renovando todas las instalaciones de la Ciudad Deportiva: pistas de tenis, pista de atletismo, campo de rugby. También hemos comenzado a renovar las instalaciones deportivas de los colegios públicos, implantando césped artificial en las zonas de recreo, como el reciente colegio público Pinar Hondo, para continuar con el colegio Sericícola o Las Nieves, consiguiendo que nuestros hijos puedan jugar con más seguridad y comodidad”.

La edil socialista, además, recuerda que para este Carnaval se celebrará por primera vez una cabalgata infantil y destaca el acto público que se ha organizado para este jueves, Día de Andalucía, en la plaza Isaac Peral, “donde después de la izada de bandera podremos disfrutar de un espectáculo flamenco por primera vez en El Puerto, con uno de los mejores cantaores portuense de la provincia, El Wilo”.