Este es un mensaje, señor alcalde, claro y alto que quiero trasmitirle. Ni quiero entrar en detalles de fechas y datos, ni de promesas e incumplimientos.

No es que se nos haya acabado la paciencia, la llevamos cultivando calladamente años y años, lo que se nos ha acabado son los recursos, los fondos necesarios para mantener este comedor abierto .

Un recurso que por cierto suple algunas carencias de atención, a los más desarraigados ,a los más excluidos,al lumpen del lumpen, a aquellos que la gente no ve, y si los vé, cruza la calle, por si acaso. Un recurso que les provee de al menos dos comidas calientes al día (desayuno y comida), un bocadillo para la cena, de poder ducharse y afeitarse, nada extraordinario, lo mínimo de lo mínimo.

No quiero ni reprocharle ,con este entripao que tengo, ni hacer politiquería, de esa que en los próximas semanas y meses nos vamos a comer todos los días , a todas horas y en todos los sitios.

Pero la verdad, señor alcalde, es que no podemos seguir así. No quiero señalar a nadie, ni buscar culpables, ni responsables. Se nos prometió, y aquí estamos lamentandonos, que si desidia, que si puntos, comas, artículos y normas, leyes... y puñetas, como si los prometedores no supieran al prometer de puntos, comas, artículos, normas , leyes ... y puñetas. Y eso, señor alcalde, sí que es una tragedia...

Tendremos que cerrar, señor alcalde, y estoy convencida de que este entripao que tengo desde hace semanas, y que me hace indignarme y llorar al tiempo, lo va usted a compartir conmigo, pero claro, seguro que será uno más de los entripaos con los que usted se va a dormir cada noche.

Pero la verdad ,es que no podemos más, no podemos seguir así.Coja usted este testigo que le pertenece y siga usted adelante, si quiere.

Un saludo y buena suerte.