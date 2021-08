Señoras señores, este soy yo

Rafael Álvarez 'El Brujo' es toda una institución en El Puerto de Santa María. Su figura y sus funciones son inseparables de nuestro Festival de Teatro de Comedias, en el que siempre ha participado desde sus comienzos y este año no podía faltar con esta obra, Cómico, en la que hace balance de sus últimos diez años de trabajo y nos explica lo que significaron para él muchos de los momentos de risa que todos recordamos, cómo y en qué circunstancias hizo algunos espectáculos, cuál fue el motivo que le llevó a realizarlos y nos recuerda algunos fragmentos de sus obras de estos últimos años y lo hace compartiendo algunos de esos momentos con un público que sabe que le conocen y que esperan volver a disfrutar con su trabajo.

Esta función es un experimento de humor en vivo y en directo con el público como cómplice, para que el espectador descubra los interiores de la comedia. 'El Brujo', más cómico y más irónico que nunca, sin más acompañamiento que un escenario en el que solo hay una mecedora, la luz … y la indispensable colaboración de los espectadores.

Este espectáculo se basa en una mezcla de diferentes elementos de otras representaciones anteriores suyas, recitales de poemas, y a veces anécdotas de su propia infancia y vida. Un espectáculo muy personal, “es un show especial y muy divertido”, dice él, y el público ríe y hay un acercamiento entre los espectadores y el propio artista. La trayectoria profesional de Rafael Álvarez es dilatada en el tiempo, muchos años de trabajo, algo por lo que se siente muy feliz y que transmite al público.

Una representación que no deja indiferente a nadie y hace reír a la gente. El amor al arte, a la vida, hace que Cómico haga feliz al público pero la función no es cerrada, cada día puede variar la forma exterior, en función de una anécdota, una noticia de actualidad, una manera especial de estar ahí y de sentir, una persona conocida entre el público, cosa que no ocurrió en esta función, etc.….. pero siempre será cómico. Cómico en cualquier circunstancia, cómico en estado puro, cómico esencial….¡Cómico!