“Seguimos esperando que nos entreguen los presupuestos”, dice el PSOE

El portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mª. González, ha lamentado que “una vez más, y ya son muchas, el gobierno del PP y Cs se ríe de todos, pues a pesar de que nos han convocado para una reunión sobre el presupuesto para 2020, seguimos sin contar con un simple borrador para poder trabajarlo”.

Para el PSOE “esto demuestra que, al contrario de lo que anunciaron, aún no han sido capaces de terminarlo para entregarlo y poder estudiarlo. Es una tomadura de pelo tanto para los grupos de la oposición como para los medios de comunicación, y los colectivos y ciudadanos, que asistimos a un nuevo engaño tras aquella presentación ficticia que hicieron”.

González explica que “nos citan para tratar un presupuesto al que no podemos tener acceso, que debió presentarse como marca la ley a finales de 2019 para entrar en vigor en enero de 2020. Y hoy, rozando ya el mes de agosto, seguimos esperando a que nos lo manden”.

Dada la situación, los socialistas anuncian que “de esta forma, es muy complicado que cuenten con nuestro apoyo. A las alturas que estamos del año una ronda inicial de toma de contacto sin poder estudiar a fondo el documento es seguir en el estado paralización en el que están inmersos, y el PSOE no va a ser cómplice de ello”, señala el edil quien asegura que “no sabemos nada del Informe Técnico de Intervención, de qué margen de cambios admite el documento, o de otras cuestiones de carácter más técnico que influyen en el mismo. También nos preocupa qué va a ocurrir con las inversiones del presupuesto prorrogado que no se han realizado y que fueron un compromiso con la ciudadanía. En definitiva, cuestiones que nos preocupan y que desde el gobierno local no nos aclaran”.

Por ello, “desde el PSOE hemos vuelto a solicitar que nos remitan copia del proyecto del presupuesto para poder analizarlo, estudiar para poder hacer nuestras aportaciones al documento”.