Los vecinos de San Marcos denuncian el estado de la Plaza de la Tradición

La Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) Sol y Mar se ha reunido recientemente con la Asociación vecinal San Marcos, con el fin de constatar todas las deficiencias y necesidades que la asociación ha puesto de manifiesto reiteradamente al equipo de gobierno anterior, sin que hasta el momento hayan sido atendidas. La situación actual del barrio es lamentable, máxime tratándose de una zona turística, cercana a la playa de La Puntilla, a varias instalaciones deportivas, y con el Real Club Náutico ubicado en el barrio.

Aurora, la presidenta de la asociación, acompañada de su junta directiva, mostró un amplio listado de cuestiones que requieren una solución por parte de distintas áreas del Ayuntamiento, que ya se han convertido en reivindicaciones históricas.

Es el caso de la Plaza de la Tradición (denominada ahora plaza 14 de abril), núcleo central del barrio, donde la asociación lleva más de 30 años, ininterrumpidamente, celebrando la fiesta del barrio, que quizás este año no se pueda celebrar por el estado en que ésta se encuentra. Una plaza con los adoquines y losas que cubren el suelo totalmente levantados, rotos e incluso algunos han tenido que ser retirados por los propios vecinos, por el peligro que suponían para la ciudadanía, y evitar accidentes. Además, esta plaza ha sufrido una tala indiscriminada de sus hermosos pinos, dejando solo tocones, ha desaparecido la fuente que tenía y existe una dejadez total en su cuidado. El mantenimiento urbano no ha tenido lugar en el barrio durante años, con aceras deterioradas, pasos de peatones sin pintar ni señalizar, farolas que han desaparecido y otras que están fundidas, un parque infantil desaparecido, faltan papeleras, señales de limitación de velocidad, etc.

Con respecto a la limpieza, también existen carencias al respecto, ya que se encuentran rincones donde la suciedad está muy presente, debido a la falta de baldeo durante semanas.

Insisten además en la necesidad de realizar una actuación integral más profunda los martes, tras la celebración del mercadillo, así como en las zonas verdes de los alrededores donde la basura se acumula y no se limpia, volviendo a las calles cuando hay viento y ensuciando todo el barrio.

Además hay un par de inmuebles en muy mal estado, que antaño fueron un kiosko y un bar que, supuestamente, tiene orden de derribo, que continúan en pie, sirviendo como foco de basuras, roedores e insectos, y eventualmente okupas, que hacen fuego dentro, suponiendo un peligro para los vecinos del barrio.

La asociación lleva mucho tiempo luchando intensamente por su barrio, siendo un punto de referencia en la zona, donde la ciudadanía pone en su conocimiento las deficiencias que se van produciendo, y ella la hace llegar al área correspondiente, para solicitar una solución.

La Federación les anima a seguir con esa gran labor y les muestra su apoyo, tomando nota de todos sus problemas, para tratar de lograr una solución satisfactoria para el barrio, y que puedan seguir con sus actividades dentro y fuera de la sede vecinal.