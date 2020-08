Las Tres Rosas denuncia el estado del centro cívico

La Asamblea Feminista Las Tres Rosas ha denunciado el estado que presente el edificio municipal del centro cívico Augusto Tolón.

La entidad, que no solicita ni recibe subvención alguna, y tampoco tiene sede propia para sus reuniones o actividades, desarrolla la mayoría de sus asambleas los viernes por la tarde en este espacio público.

Como recuerdan "el centro cívico Augusto Tolón es un espacio municipal fundamental, que es utilizado en su totalidad por las vecinas y vecinos de El Puerto: asociaciones, estudiantes, formaciones, reuniones y otras muchas actividades. No es un espacio dedicado al turismo, no es una noria deslumbrante, no es un macrofestival, suponemos que por eso el equipo de gobierno de PP y Cs lo tiene así, con una falta de mantenimiento total que ya puede suponer incluso un riesgo para la salud para quien utiliza el espacio y para quien trabaja allí", denuncian.