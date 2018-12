Rocío Luque (Levantemos) deja su acta de concejala

Rocío Luque, hasta ahora concejala de Levantemos El Puerto, ha dejado el acta municipal por motivos personales, según ha comunicado hoy mismo el grupo municipal.

Desde las elecciones de 2015, con la marcha de Luque el único concejal que permanece en el grupo original de concejales es el portavoz, Pepe Oliva, ya que antes también salieron María José Marín y Javier Botella.

En palabras de Luque, "por motivos personales he tenido que trasladar mi residencia a Córdoba y entendiendo el cargo de concejala como de entrega y representación a la ciudadanía portuense he actuado con responsabilidad y coherencia dejando el acta antes de trasladarme definitivamente. Estoy enormemente agradecida de la oportunidad de representar a esa ciudadanía que nos votó pidiendo un cambio en las políticas municipales de derechas que venía soportando la ciudad y, por supuesto, al grupo de Levantemos El Puerto al que seguiré apoyando completamente en la medida que la distancia me lo permita”.

Desde Levantemos valoran la trayectoria de Rocío Luque, "reconociéndole su afán por esa política de cambio que queríamos implementar. En menos de un año que estuvimos en el Gobierno comenzó a trabajar para darle viabilidad a un proyecto de cooperativa para el servicio de mantenimiento de pistas deportivas y así remunicipalizarlo, implementó políticas de igualdad suprimiendo concursos con clara connotación sexista, realizó una política de fiscalización del dinero público en las áreas que gestionó, realizó el primer borrador de subvenciones deportivas que contenía una línea para deportistas individuales, trabajó en el convenio con el Consejo Local de Hermandades para una buena gestión de la fiesta, fomentó la participación social de las asociaciones en los eventos locales y, entre otras muchas cuestiones, estuvo siempre a disposición de todos aquellos clubes, hermandades y colectivos que le requerían su atención".

La formación lamenta "profundamente que Rocío haya tenido que abandonar el proyecto de Levantemos, pero no podemos más que seguir reconociéndole su coherencia al tomar la decisión por el cambio de domicilio a otra provincia. Le agradecemos enormemente que haya formado parte de este proyecto y le deseamos que comience una nueva etapa en la vida con la misma entrega que ha tenido aquí en esta ciudad. Siempre contaremos con su apoyo y su experiencia para seguir avanzando en un proyecto de y para la gente", concluyen.

Rocío Luque se muestra convencida de que "las nuevas incorporaciones al grupo municipal supondrán un impulso muy importante para la labor de Levantemos en la ciudad”.

Hay que recordar que queda también pendiente cubrir la vacante que dejó Javier Botella tras la entrega de su acta.