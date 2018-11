Robo "maestro" en la masterclass

El pasado 4 de noviembre se producía en la sede de la asociación vecinal Altos de la Bahía un rocambolesco suceso.

Según relata la profesora de bailes latinos María José Periñán, que da clases en esta asociación, esa semana estaba impartiendo un taller de bachata para profesionales cuando un joven se acercó pidiendo formar parte de ella. La profesora le advirtió que se trataba de un taller muy específico y que si su interés era el de recibir clases de bachata podía hacerlo al día siguiente en las clases que se impartían en la sede de la asociación, aunque estas clases eran ya para un grupo avanzado.

El joven mostró tanto interés en participar que incluso llegó a asegurar que ya sabía bailar, y que esas clases de nivel avanzado le venían muy bien.

Así, el domingo el joven se presentó en las clases y, según la profesora, “no daba pie con bola. No podía seguir el ritmo y le dije que encajaría mejor en un curso de iniciación, que me dejase los datos y que yo lo llamaba cuando arrancásemos”.

El joven aceptó la propuesta y se marchó, pero regreso a los pocos minutos. “Nosotros seguíamos bailando y creímos que se le había olvidado algo”, explica la profesora. Cuando la clase finalizó y los alumnos empezaban a recoger sus pertenencias, uno de ellos se dio cuenta de que la bandolera que llevaba no estaba y enseguida ataron cabos. Allí no había entrado ni salido nadie más que el joven que quería probar las clases.

El dueño de la bandolera sustraída se preocupó porque en ella llevaba los 250 euros correspondientes al sueldo semanal que acababa de cobrar. Los compañeros le dijeron que quizás se la hubiera dejado en el coche, y cuando fue a buscar las llaves que estaban sobre la encimera vio que no estaban, y es que también se habían llevado el vehículo.

El propietario del vehículo interpuso una denuncia en la Comisaria de El Puerto y se avisó también a la Policía Local y Guardia Civil.

Como explica uno de los vocales de la junta directiva de Altos de la Bahía, Antonio Luque, que precisamente es también alumno de esa clase de bachata, "el joven nada más salir con el coche tuvo un accidente con otro vehículo, cuyo conductor lo retuvo hasta que finalmente dejó el coche en medio de la calle con las llaves puestas y salió corriendo".

Para más 'inri', el joven dejó a la profesora de baile sus datos reales como el nombre y el número de teléfono, por lo que su identificación ha sido inmediata y está en libertad con cargos. El joven, además, es vecino de la zona.

Antonio Luque denuncia además la oscuridad que reina en el barrio por las noches, ya que como explica "cuando salimos a ver si estaba el coche -en la clase había unas doce personas- no se veía nada", por lo que pide más iluminación en las calles.