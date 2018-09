Residentes de Cruces y Espelete, al límite por el estado de dos solares

Poco a poco la vida se hace más complicada en la zona de la calle Cruces y el callejón Espelete. Según denuncian los vecinos los problemas y dificultades vienen provocados por un par de fincas "abandonadas por los propietarios" que, actualmente, presentan un estado lamentable: la primera de ellas es un solar situado en la esquina donde confluyen ambas calles, que actualmente está inundado de basura y donde las ratas campan a sus anchas. La segunda es una antigua calería donde -según aseguran los vecinos- a pesar de ser una finca cerrada se ha colado un grupo de indigentes que también ha llenado el recinto de basura, tablones, y que además guardan un gran número de gallos "que hacen un ruido horroroso y no dejan dormir".

Esta situación no es nueva, ya que anteriormente distintos vecinos han mandado escritos a la Concejalía de Medio Ambiente denunciando esta situación. Por el momento, sólo algunos han recibido contestación, donde el Ayuntamiento ha indicado que al ser ambas fincas una propiedad privada no pueden intervenir en ellas. En el caso del terreno que hace esquina, los vecinos son conscientes de que se encuentra en ese estado por "la gente, que es muy sucia y muy maleducada", ya que tiran allí mismo las bolsas a pesar de tener un bidón al lado. A ello se le une la gente que, a pesar del vallado, se cuela en su interior a defecar. "Nosotros no sabemos quiénes son los propietarios. Sólo queremos que el Ayuntamiento se pongan en contacto con ellos y les obliguen al mantenimiento de los solares, o que hagan la limpieza y luego les pasen la factura", explica una de las vecinas. "Lo que está claro es que la situación no puede seguir así. Yo llevo viviendo aquí toda la vida y mi familia también. Esto cada vez va a peor".

En este sentido, se puede decir que no es la única reivindicación, pero sí la más urgente, ya que los vecinos de la zona tienen otras muchas protestas, como por ejemplo la falta de limpieza (los camiones no llegan a la zona), pocos contenedores de basura, solares con gran cantidad de hierba (con el consiguiente peligro de arder) y poca seguridad en la zona.