Residentes de la Cañada del Verdugo estallan ante el Ayuntamiento

Vecinos de los enclaves situados en el entorno de la Cañada del Verdugo, sobre todo los residentes más próximos a la propia Cañada y pertenecientes a otras entidades cercanas como Winthuyssen o Las Manoteras, se han manifestado esta mañana para hacer visible su enorme enfado, ante la situación de deterioro que presentan los 800 tramos de la antigua vía pecuaria que ya fueron desafectados en 2009, concretamente el espacio comprendido entre el Camino de Romperesores y el Camino de San José.

Con una gran pancarta en la que reclamaban soluciones al pésimo estado del camino, los vecinos avanzaron a pie desde la estación de trenes hasta la plaza de Isaac Peral, cubriendo la distancia en aproximadamente una hora.

Acompañaban a la comitiva representantes de formaciones como el Partido Popular y Levantemos El Puerto. Ya a las puertas del Ayuntamiento se sumaron otras formaciones, como Unión Portuense, mientras los vecinos coreaban toda clase de consignas reclamando soluciones.

Estando ya la comitiva en la Plaza Peral se acercaron hasta los integrantes de la protesta la concejala de Infraestructuras, Carmen Ojeda, el cargo de confianza del área de Urbanismo, Javier López, y el jefe del servicio de Infraestructuras, Jesús Sevilla, con la intención de que los representantes vecinales subieran con ellos al Ayuntamiento para mantener una reunión.

Tanto la presidenta de la Cañada del Verdugo como el de Manoteras se negaron a mantener reunión alguna "si no hay antes una fecha por escrito", algo que lógicamente no pudo ser porque no hay fecha prevista para este arreglo.

Los representantes municipales explicaron que hay disponibles 50.000 euros de la Diputación Provincial que se podrían utilizar para bachear el tramo en mal estado, aunque sabiendo que en la zona lo que se necesita es una actuación más profunda, ya que al no haber firme debajo del camino cualquier arreglo somero duraría muy poco.

El asesor de Urbanismo habló de dos vías de actuación, pero la segunda no llegaron a escucharla los vecinos, ya que acalorados como estaban, las explicaciones se perdían entre gritos y reproches.

Así las cosas, Ojeda y los técnicos se marcharon, mientras que los vecinos explicaban que están hartos ya de promesas y de que nadie haga nada desde hace más de diez años.

Hay que recordar que la desafectación de estos 800 metros de cañada se produjo en enero de 2009, siendo alcalde el popular Enrique Moresco, pero desde entonces ningún equipo de gobierno ha recepcionado el camino. Este es precisamente uno de los problemas que hay hoy por hoy, ya que si el Ayuntamiento recepciona la vía en el estado en el que se encuentra, ya cualquier arreglo o accidente que se produzca sería de su responsabilidad.

Los vecinos se mostraron muy críticos también con el actual equipo de gobierno, ya que el alcalde, David de la Encina, visitó la zona el pasado mes de septiembre, comprometiéndose a solucionar el problema en quince días. Tras una reunión en la que participaron las urbanizaciones afectadas, finalmente no se ha hecho nada.

Los vecinos, que acudirán a la Fiscalía para denunciar el estado de la zona, detallan un sinfín de contratiempos en su día a día, como el estado de los amortiguadores de los coches que circulan por allí a a diario, el hecho de que los taxis no acuden de noche por temor a un accidente, o el peligro que supone para el autobús escolar que circula por la zona.

La Caridad, que es la ARG más cercana, es aún suelo urbano sin consolidar, aunque como recuerdan los vecinos "pagamos desde hace muchos años IBI urbano".

En los últimos años este tramo de la cañada sólo se ha arreglado dos veces, en 1998, pagando los vecinos la obra con una pequeña aportación municipal, y durante el mandato del PP, siendo Damián Bornes concejal de Infraestructuras.

Ahora los vecinos no quieren más promesas, sino hechos, y que la cañada se recepcione para poder tener un acceso digno a sus viviendas.