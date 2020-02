La Diosa del Mar consigue llenar las calles del centro

Palacios lo que se dice palacios ya quedan pocos en El Puerto; pero Calleja a principios de este año se propuso devolverle ese esplendor a la ciudad. Conseguir lo que se dice conseguir, la verdad es que no lo ha hecho, pero lo que sí ha logrado de nuevo es llenar las calles de la ciudad.

Así se ha podido ver esta tarde durante el pasacalles de la Diosa del Mar que ha sido todo un éxito en su estreno. Una fiesta donde todos los participantes se han volcado, donde la ilusión era máxima y donde entre vestidos de época y máscaras se han vuelto a vivir momento muy emocionantes ya que la mayor parte de los figurantes eran tanto las antiguas coquineras y coquineros de la ciudad, como los actuales y los aspirantes que este año han optado al título. La mayoría de ellas afirmaban al comienzo del pasacalles sentirse muy ilusionadas y emocionadas "porque esto me trae muy buenos recuerdos". No obstante, a pesar de que el grupo de coquineras y coquineros eran muy numerosos, también había otras asociaciones que han participado en el evento, como el Club de Natación Portuense, la chirigota infantil Los niños del Calleja... y cómo no Montse Zaragoza, La Diosa del Mar.

La fiesta comenzaba poco antes de las 19:00 horas en la plaza Peral y continuó por Nevería, Ganado, Vicario, Plaza Juan Gavala, Luna y Misericordia, concluyendo en la plaza Juan de la Cosa. En general, un recorrido por todo el centro, trazado de tal manera que ha conseguido llenar de vida las calles donde se podían ver niños y adultos ya disfrazados. Tras la cabalgata, la noche continuó en la plaza del Castillo con la actuación de No aguantamos más...vamos de impaciente, la chirigota de Puerto Real que este año ha ganado el segundo premio en el concurso del Gran Teatro Falla.

En cuanto a mañana viernes, día 27, la programación continuará a las 13:00 horas con La Gañotá que se celebrará en la Bajamar, con la Antología de Juan Carlos Aragón a las 17:00 horas en la plaza del Castillo y con la gala final de proclamación de las coquineras y coquineros mayores a las 19:00 horas también en esta plaza.