Raúl Capdevila aparca su proyecto de partido y se une a Ciudadanos

El ex concejal Raúl Capdevila ha dejado aparcado el proyecto que tenía para la fundación de un partido político propio y se ha unido a la agrupación local de Ciudadanos El Puerto. En una imagen volcada en redes sociales, se puede ver al que fuera concejal con el PP, mostrando el carnet del partido naranja. El propio Raúl Capdevila ha confirmado a este periódico que ha entrado en dicho partido, "ya que Ciudadanos me gusta" y por lo tanto "me he sumado al partido hace dos semanas". El pasado martes, según manifestó el propio Capdevila, asistió ya como militante a su primera asamblea general.

El que fue concejal con el PP desde 2007 a 2015 ha aparcado el proyecto de crear un partido y presentarse a las próximas elecciones locales, al no poder desarrollar el proyecto por enfermedad de su madre, en cuya atención está volcado. La puesta en marcha de un partido conlleva muchas gestiones y un trabajo que actualmente no se puede permitir, por lo que ha optado por integrarse en una formación a la que es afín y que ya está constituida. Capdevila se une a Ciudadanos "con la ilusión de trabajar por El Puerto", que asegura ver "en un estado lamentable". Capdevila fue concejal de Turismo, Comercio y Comunicación y presidente de El Puerto Global, hasta que abandonó sus responsabilidades de gobierno por controversias con Alfonso Candón.