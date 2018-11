Raúl Capdevila deja Ciudadanos

El ex-concejal del Partido Popular Raúl Capdevila ha dejado la formación Ciudadanos. Así lo han confirmado a esta periódico tanto fuentes del partido naranja como el propio Capdevila, quien aspiraba a ser el candidato de esta formación para las próximas elecciones municipales de 2019.

Fue el pasado mes de julio cuando trascendió que Raúl Capdevila se había afiliado al partido de Albert Rivera. De hecho, fue él mismo el que lo anunció en sus redes sociales, posando con el carnet de la formación.

Antes de ingresar en Ciudadanos la intención de Raúl Capdevila era la de crear un nuevo partido local, de derechas, que se iba a llamar 'Ahora El Puerto', junto a Jesús Grandes-Melgarejo. La idea era presentar públicamente el proyecto el pasado mes de abril, pero distintos problemas personales de Capdevila dieron al traste con esta intención.

En cuanto a su aventura con Ciudadanos, Capdevila no esconde la decepción que ha sufrido con este partido, al considerar que no están haciendo lo suficiente para obtener un buen papel en las próximas elecciones municipales. De hecho, a estas alturas la formación no tiene candidato y no se prevé que lo tenga hasta el próximo mes de enero.

"La persona que encabece la candidatura tiene que formar a un equipo de 25 personas, elaborar un programa electoral y hacer un importante trabajo previo", dice Capdevila, quien considera que además se le ha puesto alguna que otra zancadilla durante su etapa con la formación.

También lamenta la falta de autonomía de la que disfruta la agrupación local, ya que cualquier decisión, por pequeña que sea, debe venir desde los órganos regionales o centrales del partido.

"Yo he estado ocho años en política y he llevado dos campañas, así que algo sé de esto", dice Capdevila, que hace unas tres semanas pidió su baja de la formación.

Capdevila fue concejal con el PP desde 2007 a 2015 y ostentó cargos como el de edil de Turismo, Comercio y Comunicación y presidente de El Puerto Global.

Tras estos dos intentos frustrados de regresar a la política activa, el ex-concejal dice que se va a centrar en su vida personal y laboral, pero no oculta que aún siente el gusanillo de la política.