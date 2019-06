Quejas por el estado de la sala de estudios de la Casa de la Cultura

La asociación Mujeres y Hombres por la Ciudadanía no entiende cómo tras la jornada de puertas abiertas de la nueva Biblioteca de la Casa de la Cultura, el pasado 22 de mayo, “a día de hoy permanece parcialmente abierta y con la falta del equipamiento necesario para su normal funcionamiento. No sabemos para qué se abrieron las puertas esa mañana después de tanto tiempo esperando si tras la visita de los miembros de equipo de gobierno está prácticamente dejada de la mano municipal”, denuncian.

Para la asociación “es lamentable que se realicen estas actividades con la única finalidad de intentar sacar rédito político antes de unas elecciones municipales. Son muchos los usuarios que entienden estas actuaciones como verdaderas tomaduras de pelo a la ciudadanía”. La asociación ha mostrado su “profundo malestar porque el equipo de gobierno –hoy en funciones- ha vuelto a confundir y a no ajustarse a la verdad con las promesas y manifestaciones realizadas sobre este asunto. No se puede abrir una instalación municipal deprisa y corriendo cuando no reúne las condiciones mínimas exigidas para dar un servicio adecuado a los usuarios. La biblioteca está cerrada a cal y canto y sin ningún tipo de personal asignado. La sala de estudios no tiene enchufes eléctricos ni los medios necesarios para trabajar con ordenadores. Y los aseos habilitados están sucios, sin acabar e igualmente impracticables”, afirman.

También recuerdan que “son muchos los estudiantes de la zona sur que esperaban la apertura de esta nueva biblioteca y sala de estudios, y sorpresivamente vuelven a ver como se siguen incumpliendo las promesas electorales”.