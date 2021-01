Los centros educativos de El Puerto retoman sus clases sin incidencias pese a las bajas temperaturas

Los escolares de El Puerto de Santa María han retomado con normalidad sus clases, pese a las bajas temperaturas que se han registrado este lunes. A pesar de lo que se podría suponer, el inicio del segundo trimestre marcado por las inclemencias de la borrasca Filomena, no ha dejado en sus casas a los alumnos portuenses, y según los datos aportados por la Inspección Educativa no se han detectado casos de absentismo masivos. "Nada de absentismo, no hay desbandada", confirman desde uno de los centros educativos. De esta forma, todos los centros de El Puerto han abierto sus puertas, según la Delegación Territorial de Educación.

Además, a lo largo de la mañana no se ha conocido ningún incidente destacable, aunque los escolares han tenido que recibir sus lecciones bien abrigados y con las aulas muy frías. En alguno de los centros consultados por este diario han confirmado que las clases "se han reiniciado con normalidad, aunque el comedor y las clases se han dado con las ventanas abiertas y los niños abrigados".

Aunque muchos padres tenían algún temor a posibles contagios por las reuniones familiares que se han producido durante las vacaciones navideñas, finalmente las ganas de reanudar las clases y la rutina escolar se han impuesto. No obstante, se observa en los padres y madres de alumnos que al más mínimo síntoma, optan por dejar al niño en casa y no lo llevan al centro de enseñanza. "Lo que vemos es que los padres están bastante concienciados", subrayan algunos docentes.

Como es habitual desde el inicio del curso, la entrada y la salida del alumnado se ha realizado de manera escolanada, con los niños a la hora del recreo distribuidos en los ya habituales grupos burbuja que se crearon a principios de curso.

Cabe señalar que todos los profesionales de los centros educativos de El Puerto se hicieron la pruebas de Covid el pasado viernes en el centro cívico Augusto Tolón, como en el primer trimestre.