Vox El Puerto denuncia que el gobierno local no llevará ningún punto al próximo pleno

La concejala de Vox en El Puerto, Leocadia Benavente, denuncia que el equipo de gobierno ha presentado un orden del día sin ningún punto de gestión al pleno ordinario de enero según se ha remitido desde la secretaría municipal a los grupos políticos.

Benavente añade que “desde Vox se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones que este equipo de Gobierno no gestiona, de ahí que todos los temas que dependen de su competencia están paralizados. No han sido capaces de aprobar aún el Plan Especial del Casco Histórico, a pesar de ser un documento que estaba listo cuando la coalición de PP-Ciudadanos entró a gobernar, no han solucionado el problema de la falta de inversor para el Parking de Pozos Dulces, que mantiene nuestra ciudad con una entrada indigna, y seguimos sin contrato de mantenimiento de vías públicas.”

Según Benavente, en los dieciocho meses de gobierno "no han sido capaces de preparar unos presupuestos municipales según su programa electoral y el pacto de gobierno que firmaron PP-Ciudadanos, y siguen gobernando aún con los presupuestos aprobados por la izquierda; de hecho es el primer gobierno que necesita aprobar un plan de productividad para el personal del área económica para intentar presentar un borrador de presupuestos tras el fiasco de los presupuestos de 2020, que nadie pudo ver a pesar de haberlos anunciado a bombo y platillo. Tampoco han realizado la esperada bajada de impuestos y tasas municipales que se prometió se acometería en 2020, ni se ha aprobado la incorporación de personal a la Concejalía de Urbanismo”.

"Pero la máxima expresión de su parálisis", añade Benavente, "es un pleno en blanco, sin ningún asunto de gestión, limitándose su celebración a las mociones que lleva la oposición, entre ellos los puntos presentados por Vox, como la solicitud de aprobación de la Ordenanza de Accesibilidad, la gestión de la Oficina de Atención a la Discapacidad por parte de La Gaviota, o la interpelación sobre cómo se va a atender a la falta de pago de las cantidades que debieron recibir los colectivos sociales en los años 2018, 2019 y 2020, que los tiene al borde del cierre.”

Para Benavente, “este equipo de Gobierno se apunta tantos que no le corresponden, en los que no ha tenido ninguna participación, pero todos los asuntos que dependen de su competencia o gestión siguen empantanados, limitándose a vivir de las gestiones que otros realizaron. Esperamos, por el bien de la ciudad, que el equipo de Gobierno salga del letargo permanente en el que parece vivir y se ponga de una vez por todas a trabajar ”.