El Puerto Global se queda sin servicio de limpieza

Más problemas en la empresa municipal El Puerto Global. Desde hace un par de días la sede de esta sociedad, ubicada en la calle Larga, se encuentra sin servicio de limpieza "presumiblemente por impago de facturas", según denuncia el coordinador Local de Izquierda Unida y portavoz de Adelante El Puerto en el Ayuntamiento, José Luis Bueno, quien añade además que "hemos registrado una petición de información dirigida al presidente de esta empresa municipal, Javier Bello, para que aclare esta situación”.

Bueno explica que “estos hechos han sido puestos en conocimiento de la plantilla por el propio gerente en un correo que les ha dirigido con motivo del retraso reiterado en el pago de las nóminas a los trabajadores, en el que aprovecha para pedirles que mantengan limpio su puesto de trabajo por problemas con la empresa de limpieza”. El edil considera que estos problemas se producen por el retraso del pago de facturas a esta empresa, ya que “el periodo medio de pago de El Puerto Global -lo que tarda en pagar a sus proveedores- se sitúa en 308 días, es decir, diez meses”, abunda.

Para Bueno “estamos ante otra situación vergonzosa provocada por la inacción de un gobierno que va a escándalo por semana y que no sabemos muy bien a qué dedica su tiempo. Además no se trata de algo puntual, porque tanto el retraso en las nóminas como la falta de pago a los proveedores es algo que lleva pasando meses sin que el presidente de la empresa haga lo más mínimo por buscar una solución”, lamenta el edil de IU, quien concluye señalando que “Javier Bello cobra a final de mes sin problema, la plantilla de El Puerto Global no. Llevamos meses alertando de que el Partido Popular están llevando a pique a una empresa que funcionaba perfectamente, estaba saneada y prestaba servicios esenciales al Ayuntamiento, pero que desde la llegada a la Alcaldía de Germán Beardo está siendo utilizada como un chiringuito puesto al servicio del alcalde y su grupo más cercano”.

Desde Izquierda Unida esperan "que esta situación se solucione inmediatamente, que no se vuelvan a producir más retrasos en el pago de las nóminas ni se caigan más servicios por no pagar facturas”, a la vez que se preguntan “si nadie va a asumir responsabilidades: el Ayuntamiento se cae mientras ellos siguen mirando para otro lado”.